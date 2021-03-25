«Освободившись, такие начнут мстить»: адвокат - об угрозе свидетелю убийства из-за ссоры в родительском чате

Арсен Мелконян угрожал убийством и погибшему от его рук риелтору, и соседке, и свидетелям. Фото: пресс-службе судов

В Волгограде продолжается суд над Арсеном Мелконяном, который убил из-за ссоры в родительском чате отца 12-летней девочки Романа Гребенюка. После окончания последнего заседания суда Арсен бросил в сторону свидетеля смертельного конфликта в банке: «Готовься, ты следующая!». Представляющий интересы оставшейся без отца дочери Романа адвокат Шота Горгадзе считает, что на Арсена Мелконяна необходимо возбудить еще одно уголовное дело за угрозу убийством свидетелю.

- Я оставлю морализаторство и опущу текст о том, что у него нет ни тени раскаяния и что такие, как Арсен Мелконян остаются опасными вне зависимости от того, каким будет приговор: мягким или суровым. Освободившись, такие как Арсен повторят преступление и начнут мстить. Просто дело в том, что они не считают, что поступили неправильно. Они гордятся своим поступком. И жизнь человека для таких как Арсен, не значит ровным счетом ничего, - написал в своем телеграме Шота Горгадзе.

Представитель потерпевших считает, что к озвученной угрозе необходимо отнестись со всей серьезностью. Ведь Арсен Мелконян до этого угрожал убить не только Романа Гребенюка, но и соседку. Этот эпизод также рассматривается в рамках данного судебного процесса.

Угрозу Мелконяна свидетельнице, которая была с Романом Гребенюком в банке и описала все, что видела своими глазами и даже снимала на видео, услышало и гособвинение. Прокурор направил рапорт о наличии признаков преступления для процессуальной проверки в следственные органы.

Всего на скамье подсудимых трое: участница конфликта в чате Анна или Ануш Мелконян, ее супруг Арман Смбатян, который несколько часов засыпал угрозами отца 12-летней девочки, а также Арсен Мелконян, брат обиженной женщины, который нанес Роману Гребенюку несколько роковых ударов в голову. Главному фигуранту дела вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «угрозу убийством». Анна и Арман также обвиняются по нескольким статьям.

Анна Мелконян отказывается общаться с прессой и считает себя жертвой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, произошло все в конце октября 2020 года. Ссора в родительском чате шестого класса началась из-за задания по русскому языку, которое обещала разослать одноклассникам дочь Ануш Мелконян. Роман Гребенюк попросил отсрочить время, когда дети должны были прислать его учителю. И тут понеслось: «Хватит сопли жевать», «Ты мне угрожаешь???».

Затем к конфликту подключился муж Анны, а спустя несколько часов и брат. После угроз по телефону мужчины перешли к решительным действиям и приехали в отделение банка, где у Романа была сделка. В присутствии десятков людей Арсен Мелконян нанес смертельные удары. Бил по голове, со всей силы. Арман Смбатян был на подстраховке, наблюдал за происходящим на отдалении. По данным следствия, Анна Мелконян стала зачинщицей роковых разборок, поэтому ее обвиняют в подстрекательстве. Роман Гребенюк через неделю скончался в больнице.

Родные и коллеги Романа Гребенюка надеются на справедливое правосудие. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На суде Арсен Мелконян признал свою вину частично, кстати, в рамках того процесса он ответит и за угрозы соседям. Анна и ее муж считают себя невиновными.

К сожалению, один из главных свидетелей жестокой разборки не сможет свидетельствовать в суде. Реаниматолог Иван Семириков, оказавшийся в тот день в банке, реанимировал истекающего кровью Романа. Врач из Ахтубинска скончался от последствий коронавируса в декабре.

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