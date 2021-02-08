Лучший наставник работает в «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Фото: Ирина Симонова

Первые молодые специалисты пришли в «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 2008 году. И с этого же года на Гремячинском горно-обогатительном комбинате действует институт наставничества в рамках большой программы по поддержке талантливых детей и молодежи, реализуемой в регионах присутствия предприятий компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Работу с молодежью на предприятии проводит Учебный центр управления по работе с персоналом совместно с другими подразделениями «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Выпускники школ могут получить направление на обучение по профильным для предприятия специальностям в лучших профильных вузах страны. По завершении обучения ребята возвращаются на предприятие в статусе молодого специалиста, который дает им возможность пройти курс адаптации, заниматься научно-исследовательской деятельностью, участвовать в общественной жизни предприятия.

Молодые специалисты при помощи наставников из числа старших опытных коллег работают над проектами, в которых изучают научно-практические аспекты производственного процесса. Защита проектов осуществляется во время ежегодных научно-технических конференций. Экспертное жюри из числа руководителей компании изучает все проекты и выбирает лучшие. Авторы лучших проектов защищают свои работы в финальном этапе научно-технических конференций.

Фото: Ирина Симонова

«Бизнес делают люди, с их умениями, мастерством, желанием добиться результата. Именно их руками, головой, идеями достигаются поставленные цели. Благодаря активной и успешной наставнической деятельности на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, молодые специалисты становятся профессионалами своего дела», - поделился исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.