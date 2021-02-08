Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 февраля: заболеваемость не растет, ковидные госпитали вернутся к обычному профилю

Коронавирус подхватили уже более 45 тысяч волгоградцев, за всю пандемию в регионе 654 смертей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом продолжает удерживаться на одном уровне. Ежедневно цифры новых случаев ковида примерно равны: нет резкого роста или снижения. 8 февраля в регионе COVID-19 выявили у 237 человек. Накануне заболевших было на 4 больше. Сегодня Волгоградская область занимает 14-е место в стране по приросту заразившихся. Всего за пандемию вирус подхватили 45 223 волгоградца, сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала стопкоронавирус.рф. По России за все время коронавирусом заболели почти 4 миллиона человек. За последние сутки прирост составил 15 916 случаев COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 февраля 2021 года.

Коронавирусная статистика в Волгоградской области по данным стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области не снижается смертность от осложнений, которые вызывает ковид. Пандемия унесла жизни, по официальным данным, уже 654 волгоградцев. 8 февраля подтвердились 5 летальных исходов.

За последние сутки в ковидных стационарах и на амбулаторном лечении выздоровели большее число пациентов, чем выявили новых заболевших. Выписка составила 277 человек. С марта коронавирус победили 43 196 волгоградцев. То, что в инфекционных госпиталях ежедневно поступающих больных меньше, чем выписывающихся, отметил на оперативном штабе губернатор Андрей Бочаров. В стационарах стоят свободными более половины коек. Поэтому несколько ковидных больниц вернутся к обычному режиму работы. Еще в течение двух недель в регионе могут снять некоторые коронавирусные ограничения.

На утро 8 февраля в инфекционных стационарах находились 3 436 человек, в том числе 3 404 взрослых и 32 ребенка. Среди них коронавирус у 1 373 пациентов.