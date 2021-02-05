Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств

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Высокие результаты управления фондом привлекают все большее число клиентов. Фонд по итогам января стал лидером рэнкинга всех российских ПИФ по объему привлечения по данным Investfunds. Клиенты вложили в него более 1,9 млрд руб. за месяц. Это 6,8% от всего объема, который привлекли российские фонды. Фонд является крупнейшим на российском рынке ПИФ, его стоимость чистых активов превышает 73 млрд руб. Он регулярно занимает первое место по объемам привлечения в России.

Другие фонды облигаций ВТБ также оказались в лидерах по доходности среди всех ПИФ облигаций, включая инвестирующие в иностранной валюте. ВТБ - Фонд еврооблигаций развивающихся стран обеспечил инвесторам доходность в 3,73% за месяц, ВТБ - Фонд Еврооблигаций – в 3,42%.

Сегодня в линейке фондов ВТБ – 57 ПИФ, из которых 9 биржевых, 23 открытых. В общей сложности в январе клиенты вложили в открытые и биржевые ПИФы ВТБ более 6 млрд руб.

«Мы видим, что интерес к паевым фондам сегодня значительно растет и стремимся активно развивать данное направление. По итогам 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции были лидерами российского рынка по объемам привлечения в ПИФы всех типов, и мы рассчитываем сохранить и укрепить свои позиции на этом рынке в текущем году. Добиться этого нам помогут высокие результаты в управлении средствами фондов, минимизация комиссий и широкая линейка ПИФ, в которой каждый клиент может найти подходящий ему продукт», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.