«ЕвроХим-ВолгаКалий» помнит и гордится

Фото: Ирина Симонова

Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината помнят и чтят заслуги участников Великой Отечественной войны, поэтому по уже сложившейся традиции в преддверии Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» поздравили ветеранов с праздником.

В этом году поддержка и забота о старшем поколении находятся под особым вниманием руководителей компании. В начале года был дан старт двадцати добрым делам «МХК «ЕвроХима» российского предпринимателя Андрея Мельниченко – по числу лет успешной деятельности одной из самых преуспевающих компаний страны.

Совместно с администрациями Котельниковского района и города Котельниково, волонтеры проехали по адресам ветеранов, чтобы лично поблагодарить и поздравить уважаемых представителей героического поколения победителей. Активисты тепло поблагодарили ветеранов за победу, пожелали им здоровья и вручили продуктовые наборы.

Фото: Ирина Симонова

Встречи с пожилыми людьми проходили при строгом соблюдении мер предосторожности. Гости надевали маски и перчатки, чтобы не подвергать пенсионеров риску заражения коронавирусной инфекцией.

Ветераны выразили волонтерам большую признательность за оказанное им внимание и отметили, что сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» за все время пребывания предприятия в Котельниковском районе еще ни разу не забыли о них в праздничные даты.