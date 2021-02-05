В 2021 году волгоградские малыши отпразднуют новоселье сразу в трех детских садах

Фото: Ирина Симонова

В Волгоградской области планомерно решается дефицит дошкольных учреждений. В 2021 году в областном центре откроется сразу три новых детских сада. 525 малышей получат долгожданные путевки.

В Волгограде учреждения расположены в Советском, Кировском и Тракторозаводском районах. Первым распахнет двери детский сад в поселке ГЭС на улице Героев Шипки. Здесь завершили строительство здания на 140 мест в канун Нового года. Сейчас ведется подбор персонала для работы с малышами. В этом микрорайоне это уже второе дошкольное учреждение. Решение о его строительстве было принято волгоградскими властями в связи с активными темпами застройки этой территории. Можно понять радость местных молодых родителей, у которых сбывается давняя мечта. Здесь для детей организуют семь групп, треть из которых – ясельные.

Жительница микрорайона Наталья Сухорослова переехала сюда с семьей из Котово в прошлом году. Все это время она не могла пристроить маленькую дочку в детский сад, поскольку не было свободных мест. Теперь такая возможность у нее появилась.

– Я хотела, чтобы мой ребенок пошел в этот новый детский сад. Ей рассказала, она мечтала. Каждое утро просыпалась и спрашивала: «Мама, ну когда же мы уже пойдем в детский садик?». – поделилась Наталья.

Сейчас взрослые в детском саду оформляют документы. И хотя процедура занимает всего несколько минут, заявку нужно составить заранее. Впрочем, можно это сделать самостоятельно. Как рассказали специалисты тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда, поставить ребенка на очередь в нужное дошкольное учреждение возможно на сайте Госуслуг, прикрепив паспорт, свидетельство о рождении и регистрацию малыша по месту жительства. Также заявления от родителей принимают в МФЦ.

В новом детском саду для детей созданы незабываемые условия. Кроме просторных групп с зонами для занятий и отдыха, здесь есть спортивный зал, столовая, медицинский центр, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и другие помещения. На улице для каждой группы обустроены современные игровые площадки с теневыми навесами, где можно спрятаться от солнца. А для занятий физкультурой обустроили спортивную площадку.

Для приходящих оформляться родителей здесь проводят экскурсии. Они сразу могут увидеть: какие условия созданы для будущих воспитанников, на каких кроватках они будут спать, в какие игрушки играть и где заниматься.

Своим мнением после посещения детского сада поделилась жительница Волгограда Анастасия Бирюкова.

Анастасия Бирюкова, жительница Волгограда: «Очень довольна абсолютно всем. Все сделано по новым регламентам, стандартам. Безусловно, понравились детские площадки, которые безопасные, красивые, яркие и функциональные». Фото: Ирина Симонова

– В принципе, всем довольна абсолютно. Очень красиво, ярко, свежо, новое, и все по новым регламентам, стандартам. Особо понравились детские площадки, которые просто выглядят шикарно, – Анастасия не скрывала эмоций.

Надо отметить, что все детские сады строились при господдержке, в рамках национального проекта «Демография». Волгоградская область принимает активное участие в реализации его программ и федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». По итогам прошлого года в Волгограде отметили 100-процентную доступность дошкольного образования для детей раннего возраста.

Как рассказал председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко, сегодня в регионе нацпроект «Демография» – один из важнейших и наиболее масштабных проектов.

Фото: Ирина Симонова

– Только в 2020 году на реализацию поставленных президентом задач в рамках проекта было направлено более 6,3 млрд рублей, из них 4,5 млрд – это федеральные деньги, – прокомментировал Олег Савченко.

По его словам, значительная сумма была выделена на строительство дошкольных учреждений, о которых просили волгоградцы.

– Семья, прежде всего, – это приоритет государства. Помимо финансовой поддержки молодых родителей и обеспечения их жильем, важно создать условия, чтобы вырастить достойных людей. И здесь именно дошкольное образовательное учреждение – первое и очень важное звено, – подытожил Олег Савченко.

Ирина Шабанова