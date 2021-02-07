Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 февраля: плюс 6 смертей

Актуальная информация о коронавирусе на 7 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

7 февраля 2021 года 241 житель Волгограда и области заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Регион вот уже на протяжении десяти месяцев входит в первую двадцатку по распространению этого заболевания. Если вчера прирост был меньше (15 место среди 85 субъектов), то на утро воскресенья Волгоградская область стоит на 14 месте по числу зараженных. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у почти 45 тысяч волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 февраля 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика: коронавирус.

- В стационарах находятся 3382 человека, из них 3351 взрослый и 31 ребенок, в том числе с подтвержденным коронавирусом – 1371 пациент, - уточнили в областном оперштабе.

Как сообщили «КП-Волгоград» ресурс стопкоронавирус.рф, вместе с числом инфицированных растет и количество жертв от ковида. За сутки умерло еще 6 жителей региона (всего же 649 летальных случаев). Но медики работают круглосуточно, разработана схема лечения, поэтому удается поставить на ноги большую часть поступивших в стационары и тех, кто лечится амбулаторно. 7 февраля выписали 227 пациентов, а всего выздоровели более 42 тысяч человек.