В Волгограде состоялся матч памяти легендарного нападающего «Ротора» Александра Никитина

4 февраля Александру Никитину исполнилось бы 60 лет Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде состоялся матч памяти легендарного футболиста «Ротора» Александра Никитина. Встречу на футбольном поле провели сборная журналистов и команда фанатов сине-голубых. Также на матче были ветераны «Ротора» Игорь Суровикин и Владимир Васяев, которые вместе с Александром Никитиным творили славную историю волгоградской команды 80-х годов. 4 февраля прославленному форварду могло исполниться бы 60 лет.

Матч состоялся в зале училища олимпийского резерва Фото: Эдуард Пальгунов

Все болельщики сине-голубых того времени не оставались равнодушными от игры Александра Никитина. Многие на Центральный стадион ходили именно из-за нападающего. Он был настоящей звездой на поле и простым человеком в жизни. Владимир Васяев рассказал «КП-Волгоград», что Александр Никитин действительно был лидером на поле, мог изменить ход матчей, которые складывались не в пользу «Ротора».

Этим матчем фанаты и журналисты почтили память легендарного волгоградского футболиста Фото: Эдуард Пальгунов

- Таких людей нельзя забывать. Он внес большой вклад в становление команды «Ротор», много участвовал в организации клуба. Он мог понять и помочь любому человеку. Он играл на хорошем уровне. На поле мог оказаться в нужной точке, в нужное время. Мог неоднократно выручить команду, спасти игру или принести победу.

Александр Никитин был знаковым футболистом для разных поколений болельщиков «Ротора». Более старшие поклонники сине-голубых восхищались его игрой. Те, кто моложе, вспоминают встречи с легендой клуба на трибуне стадиона или на улицах Волгограда. Он никому не отказывал в общении, мог рассказать интересные истории из футбольной жизни.

Игорь Суровикин и Владимир Васяев вместе с Александром Никитиным творили славную историю "Ротора" 80-х Фото: Эдуард Пальгунов

Вместе с Игорем Суровикиным Александр Никитин еще занимался в детской команде «Баррикад». Затем их дуэт выступал за «Ротор» в первенствах СССР. Их связывала настоящая дружба. Игорь Суровикин говорит, что память об Александре Никитине должна жить вечно.

- Приятно, что проводится матч памяти нашего легендарного капитана, с которым мы вместе играли и дружили семьями. Хотелось бы, чтобы это было традиционно. Человек этого достоин. Он много сделал для волгоградского футбола.

Игру между журналистами и фанатами главным арбитром обслуживал Дмитрий Котопуло. Защитник «Торпедо» и «Баррикад» отметил, что Александра Никитина помнил еще мальчишкой, когда тот занимался в детской секции.

Матч памяти завершился с мирным исходом – ничья 2:2. Перед игрой память футболиста почтили минутой молчания. Команды играли в траурных черных повязках на рукавах.

В матче памяти победила дружба Фото: Эдуард Пальгунов

Напомним, Александра Никитина не стало 14 января 2021 года. Легендарного футболиста похоронили на новом Ворошиловском кладбище. Александр Борисович не дожил до своего 60-летнего юбилея 3 недели.