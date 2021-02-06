Границы «зеленого пояса» Волгограда нанесут на карту за два миллиона

Зеленые зоны города еще раз пересчитают и замерят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В течение 2021 года на карту нанесут границы лесопаркового зеленого пояса Волгограда. Работы эти оценили в 2,1 миллиона рублей. Заказчиком выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На выполнение работ отвели 9 месяцев, финансировать их будет областной бюджет. Победителя аукциона определят 16 февраля.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, перечень лесных и парковых зон, озер и рек, а также природных ландшафтов Волгограда и пригорода, которые образуют единую экосистему и называются «зеленым поясом» города, утвержден еще в 2019 году. В него вошли также земли Светлоярского и Городищенского лесничеств.

Теперь экологам требуется установить границы участков. Нужно это для того, чтобы была возможность сообщать «об ограниченном режиме природопользования и иной хозяйственной деятельности на данной территории; об особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, входящих в состав лесопаркового зеленого пояса». Также информацию о границах будут использоваться для территориального планирования города.

На первом этапе за три месяца подрядчик должен будет собрать, проанализировать и обобщить все данные об участках, которые войдут в «зеленый пояс». Их общая площадь должна быть не менее 16,59 тысячи гектаров. Если же какие-то участки по каким-либо причинам не подойдут (например, сильно загрязнены, уже застроены или будут), их нужно будет заменить другими.

На втором этапе, который займет полгода, геодезическим способом определят координаты характерных точек границ «зеленого пояса» Волгограда, нанесут их на карту и согласуют с мэрией, облкомприроды и лесничествами, при необходимости и с другими ведомствами. Кроме того, исполнитель подготовит полный пакет документов для внесения сведений в ЕГРН.