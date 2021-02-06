Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 февраля: сразу 7 смертей за сутки

В регионе скончались от ковида уже 643 человека. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чуть больше десяти месяцев прошло с тех пор, как оперштаб объявил о первом заболевшем коронавирусом в Волгограде. За это время подхватили заразу 44 тысячи 745 жителей региона. На сегодня Волгоградская область остается на 15-м месте в стране по общему числу инфицированных. За последние сутки ряды заразившихся ковидом пополнили 235 волгоградцев. Прирост заболевших снова больше, чем накануне. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 февраля 2020 года.

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Каждый день в регионе подтверждают пять - шесть смертей от коронавируса. Но сегодня, по данным сайта стопкоронавирус.рф в Волгоградской области зафиксировали сразу 7 умерших пациентов, у которых ковид стал основной причиной смерти. За время пандемии печальный список пополнили уже 643 человека.

В госпиталях остаются 3,4 тысячи волгоградцев, большинство из них с ковидной пневмонией и лишь у каждого третьего официально подтвержден сам коронавирус. Покинули стационары за минувшие сутки 232 человека, всего выздоровевших уже более 42,7 тысячи.