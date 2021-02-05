Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Волгограде завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием сотрудника Росгвардии

Водитель патрульной «Лады» насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудник Росгвардии признался, что не заметил вовремя пешехода на дороге.

Сотрудник Росгвардии признался, что не заметил вовремя пешехода на дороге.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 5 февраля, в Волгограде произошла очередная авария с участием машины Росгвардии. Под колеса патрульной «Лады» попала пожилая женщина. Причем сбили пенсионерку прямо на пешеходном переходе. К сожалению, от полученных травм она скончалась.

Случилось это примерно в половине седьмого утра на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда.

- Это была моя мама. Она живет неподалеку от этого перехода – в доме №49. Каждое утро у нее начинался с «круга почета» - с прогулки: она шла пешком до Нефтяного техникума и обратно домой. Сегодня она, как обычно отправилась на прогулку…., - затихает волгоградка Татьяна - дочь погибшей под колесами патрульного авто пенсионерки. – А потом я узнала, что ее сбила машина.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее налетела машина Росгвардии.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По предварительным данным, патрульный автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, без нарушений скоростного режима, - прокомментировали «КП-Волгоград» случившееся в пресс-службе волгоградского управления Росгвардии.

Однако, очевидцы утверждают, что ведомственный автомобиль даже не притормозил перед «зеброй». Говорят, удар был такой силы, что пенсионерку отбросило на дорогу, а на лобовом стекле авто осталась огромная дыра и даже бампер отлетел.

Пенсионерка получила серьезные травмы. Ее успели на «скорой» довести до больницы. Но через несколько часов она скончалась.

- Моя мама была очень ответственным человеком и, прежде чем ступить на дорогу, всегда смотрела по сторонам и на светофор. Это точно не ее вина, - уверена Татьяна.

А вечером в СУ СК по Волгоградской области сообщили, что по факту данного ДТП уже завели уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по данному факту по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». К его расследованию подключились следователи-криминалисты из областного аппарата регионального управления следственного комитета. Ход и результаты следственных действий находится на контроле руководства ведомства, - отмечается в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

В следственном управлении говорят, что, по словам водителя патрульного авто, он не заметил пешехода.

- Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Допрашиваются свидетели и очевидцы смертельного наезда, - уточняют в региональном следственном управлении.

Отметим, что это уже вторая авария в Волгограде за прошедшую неделю с участием сотрудников Росгвардии. Буквально в минувшую среду, 27 января, иномарка, за рулем которой находился подполковник Росгвардии, сбила школьника на перекрестке по улице Балонина. Причем, сотрудник ведомства не вызвал, как положено полицию, а уехал с места ДТП. На следующий день его задержали. Сегодня материалы данного дела по подсудности передали в Волгоградский гарнизонный военный суд.

ДТПКАРТИНА ДНЯ