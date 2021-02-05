В Волгограде завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием сотрудника Росгвардии

Сотрудник Росгвардии признался, что не заметил вовремя пешехода на дороге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 5 февраля, в Волгограде произошла очередная авария с участием машины Росгвардии. Под колеса патрульной «Лады» попала пожилая женщина. Причем сбили пенсионерку прямо на пешеходном переходе. К сожалению, от полученных травм она скончалась.

Случилось это примерно в половине седьмого утра на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда.

- Это была моя мама. Она живет неподалеку от этого перехода – в доме №49. Каждое утро у нее начинался с «круга почета» - с прогулки: она шла пешком до Нефтяного техникума и обратно домой. Сегодня она, как обычно отправилась на прогулку…., - затихает волгоградка Татьяна - дочь погибшей под колесами патрульного авто пенсионерки. – А потом я узнала, что ее сбила машина.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее налетела машина Росгвардии.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По предварительным данным, патрульный автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, без нарушений скоростного режима, - прокомментировали «КП-Волгоград» случившееся в пресс-службе волгоградского управления Росгвардии.

Однако, очевидцы утверждают, что ведомственный автомобиль даже не притормозил перед «зеброй». Говорят, удар был такой силы, что пенсионерку отбросило на дорогу, а на лобовом стекле авто осталась огромная дыра и даже бампер отлетел.

Пенсионерка получила серьезные травмы. Ее успели на «скорой» довести до больницы. Но через несколько часов она скончалась.

- Моя мама была очень ответственным человеком и, прежде чем ступить на дорогу, всегда смотрела по сторонам и на светофор. Это точно не ее вина, - уверена Татьяна.

А вечером в СУ СК по Волгоградской области сообщили, что по факту данного ДТП уже завели уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по данному факту по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». К его расследованию подключились следователи-криминалисты из областного аппарата регионального управления следственного комитета. Ход и результаты следственных действий находится на контроле руководства ведомства, - отмечается в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

В следственном управлении говорят, что, по словам водителя патрульного авто, он не заметил пешехода.

- Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Допрашиваются свидетели и очевидцы смертельного наезда, - уточняют в региональном следственном управлении.

Отметим, что это уже вторая авария в Волгограде за прошедшую неделю с участием сотрудников Росгвардии. Буквально в минувшую среду, 27 января, иномарка, за рулем которой находился подполковник Росгвардии, сбила школьника на перекрестке по улице Балонина. Причем, сотрудник ведомства не вызвал, как положено полицию, а уехал с места ДТП. На следующий день его задержали. Сегодня материалы данного дела по подсудности передали в Волгоградский гарнизонный военный суд.