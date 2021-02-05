«Боюсь, у меня отберут дочерей»: волгоградка в Испании стала заложницей органов опеки

Волгоградка очень переживает, чтобы у нее не отняли самое дорогое в жизни - ее девочек. Фото из личного архива Екатерины Васильевой.

Екатерина Васильева с дочерью переехала из Волгограда в Испанию три года назад. Вышла там замуж, родила вторую дочурку. Дом, любящий супруг, мама рядом. Казалось бы, жизнь наладилась. Но семья вдруг попала под пристальное внимание испанских органов опеки. Точнее под «тотальный надзор» со стороны ведомства. Все из-за падчерицы, которую уже забрали из семьи в интернат.

«Я боюсь, что отберут и моих малышек», - всхлипывает Екатерина и просит помощи у российских чиновников.

«ДЕВОЧКУ - НА СПЕЦУЧЕТ, СЕМЬЮ – НА ПРОВЕРКУ»

- В Испанию меня с дочкой перетянула мама, которая живет здесь уже 9 лет. В Волгограде первый брак у меня не сложился, и я решилась начать все с нуля. Поначалу ухаживала тут за одной больной бабушкой, но полтора года назад встретила мужчину. Мы поженились, а пять месяцев назад у нас появилась маленькая Ника – наша совместная дочь, - рассказывает Екатерина.

В Испании женщина вышла замуж, родила вторую дочь и вдруг... попала под внимание органов опеки. Фото из личного архива Екатерины Васильевой.Фото из личного архива Екатерины Васильевой.

Так в семье стало три дочери. Именно три – пятилетняя дочь Кати, маленькая Ника и 13-летняя дочь супруга, которая осталась на его воспитании после развода. Именно из-за падчерицы в семье и начались проблемы.

- Ей 13 – подросток. Сами знаете, какие дети в переходном возрасте. Да, девочка стала грубить, причем не только дома, но и в школе. Стала прогуливать уроки. В итоге Агата* (имя изменено, - примечание автора) попала в поле зрения органов опеки. На какое-то время девочку даже отдали на воспитание ее матери – психолог заявил, мол, мы не справляемся с подростком, может мать сможет. Но Агата и оттуда сбежала. После этого побега ее поставили на спецучет в органах опеки, а заодно и всю нашу семью, - поясняет волгоградка. – Более того, нам заявили, что теперь нас будут регулярно проверять, а «в случае чего» могут отобрать и моих дочерей.

«СТАРШУЮ ЗАБРАЛИ В ИНТЕРНАТ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»

На днях Агату забрали из семьи и отправили в интернат. Пока на две недели.

«Девочку закрыли в буквальном смысле: ей не разрешают покидать интернат, не разрешают общаться с родителями, даже звонить не дают. Она сидит в комнате, где даже интернета нет, только телевизор и кровать. И с ней регулярно проводят беседы. А заодно и с нами. Супруга то и дело вызывают «на разговор», мы должны отчитываться о каждом своем шаге. У нас хорошая семья – благоустроенный дом, дети одеты, накормлены, у них все есть, но при этом мы должны доказывать это, - возмущается Екатерина.

Когда супруги стали требовать от органов опеки объяснений, им прислали письмо, где сказано, «в семье отсутствует серьезный контроль за дочерью со стороны отца и существует риск, что несовершеннолетний мог подвергаться насилию», хотя муж никогда никого и пальцем не тронул.

Но и это еще не все: испанские органы опеки поставили под сомнение «правильное воспитание» и других дочерей в семье.

Органы опеки уже поставили под сомнение "должное воспитание" в семье. Фото из личного архива Екатерины Васильевой.

«Они написали в письме, что «из-за возможных проблем в семье существует угроза, что и младшие девочки могут в дальнейшем быть подвержены психологическому стрессу». И даже написали, что я не даю дневные часы отдыха своей маленькой Нике (хотя я даже не знаю, с чего они это взяли). Я ужасно боюсь, что по итогам этой проверки у меня заберут моих дочерей», - переживает женщина.

Адвокат, который работает с семьей, самоустранился: по словам волгоградки, он просто пропал и не берет телефон. Нанять русскоязычного адвоката нет средств, его услуги стоят более 7 тысяч евро. Екатерина умоляет российские власти о помощи. Из-за пандемии она уже 4 месяца не может оформить маленькой Нике российское гражданство и соответственно не может покинуть Испанию даже на время, пока ситуация не уляжется. Волгоградка обращалась в российское Консульство в Испании, но ей ответили, что пока ситуация «не экстренная» и предложили ждать вердикт.

Тем не менее, в Испании уже были прецеденты, когда у россиянок отбирали детей органы опеки. И не только в Испании.