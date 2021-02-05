Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 февраля: заболеваемость снова пошла в рост, смертей меньше не становится

Маски с нами еще надолго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала февраля прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области постепенно снижался. Но на сегодня снова откат – плюс 233 лабораторно подтвержденных диагноза и 18-е место в стране по этому эпидемическому показателю. Общее число заразившихся в регионе выросло до 44 тысяч 510 случаев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 февраля 2020 года.

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Не уменьшается и смертность. Снова шесть смертей от коронавируса за сутки подтвердили в оперативном штабе Волгоградской области. Правда, умерли все эти люди куда раньше. По данным оперштаба, на подтверждение причин смерти специальной комиссией уходит до полутора месяцев. В целом с начала пандемии умерли от ковида 636 человек. Это только те, у кого вирус стал основной причиной смерти.

Потихоньку растет и число вылечившихся и выписавшихся из ковидных госпиталей волгоградцев. На сегодня закрыли больничные листки еще 229 человек. Всего же победили коварный вирус в регионе 42,5 тысячи человек. Тем временем, остаются в больницах 3435 взрослых и 30 детей. Лишь у 1367 из них подтвердили коронавирус тестами, у остальных ковидная пневмония.

Более половины коек в ковидных стационарах на сегодня свободны. Так что в ближайшие дни оперштаб региона примет решение о возвращении нескольких больниц к прежнему режиму работы по основному профилю.