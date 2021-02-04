Ценные встречи с Новой SKODA OCTAVIA в Волга-Раст-Октава с 13 февраля!

Фото: ГК"Волга-Раст"

Как часто вы замечаете удивительные вещи, которые происходят у вас прямо здесь и сейчас? Ведь можно получить от жизни больше радости, если открыться впечатлениям, которые прежде казались несущественными. Посмотрите на привычные вещи по-новому, ощутите счастье в ежедневных радостях, прочувствуйте, что ценно настоящее.

Откройтесь впечатлениям вместе с Новой ŠKODA ОCTAVIA!

C 13 февраля по 14 марта 2021 года официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» приглашает Вас на ценные встречи с Новой ŠKODA ОCTAVIA по адресу:

г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19А.

В программе мероприятия:

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ

- СЕМЕЙНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

- ДЕТСКИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ

- ПРИЯТНЫЙ КОМПЛИМЕНТ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТ-ДРАЙВА

- ПОДАРКИ И УГОЩЕНИЯ

Приятная музыка, уютная клиентская зона, ароматный кофе будут сопровождать вас на протяжении всего пребывания в салоне. Для гостей мероприятия мы подготовили памятные брендированные сувениры и, конечно, не забыли про самых маленьких гостей!

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.

Записаться на тест-драйв Вы можете по телефону: +7 (8442) 55-14-14 или на сайте.

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