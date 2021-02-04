«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИ

Фото: ПАО"Ростелеком"

Победителем номинации, которую поддержал «Ростелеком», по мнению членов жюри стал материал Дианы Магомаевой «Сити-ферма с чеченским сердцем» для портала «Это Кавказ». Публикация рассказывает о сельскохозяйственной инновации – городской ферме, где за растениями ухаживает искусственный интеллект. Инновационное решение состоит из гроубокса, которым управляет виртуальный агроном – небольшое устройство с датчиками и процессором. Такая система позволяет собирать урожай круглый год в любом уголке мира. «Ростелеком» отметил победителя технологичным сувениром – капсульной колонкой с голосовым помощником «Маруся», которая помогает управлять умным домом, включает музыку, читает сказки и новости. Кроме основного победителя компания наградила ценными подарками также призеров номинации: обозревателя журнала «Эксперт Юг» Андрея Бакеева за его статью «ИТ-стартап из Краснодара стремится расти на полях США и Аргентины» и корреспондента ТАСС Елену Березину за публикацию «Все Ставрополье в одном приложении: чем полезен туристам первый в РФ "Умный город-курорт"».

Фото: ПАО"Ростелеком"

«В этом году заявленных в спецноминацию “Цифровизация” публикаций стало больше, они интереснее и затрагивают более глубокие и масштабные темы. Это свидетельствует о том, насколько цифровые технологии проникли в нашу жизнь. Выращивание растений, туризм, благотворительность, медицина – все теперь пронизано цифровыми решениями. Наша компания традиционно поддерживает актуальную и профильную для нас номинацию премии. Кроме того, вот уже десятый год подряд “Ростелеком” проводит конкурс региональных журналистов и блогеров “Вместе в цифровое будущее”, миссия которого – повышать цифровую грамотность населения», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Искра Юга» – профессиональная премия, объединяющая печатную прессу всех пятнадцати субъектов юга России. В этом году на конкурс было представлено 11 номинаций, в которых приняли участие 357 работ от журналистов 65 редакций из ЮФО и СКФО.

Фото: ПАО"Ростелеком"

«Уже 13 лет наш проект объединяет всех, кто хочет, чтобы качественная пресса развивалась, была влиятельнее, сильнее и успешнее. “Искра Юга” – это не только способ определить лучших региональных авторов, но еще и повод ежегодно собираться и делиться впечатлениями о том, как прошел журналистский год. В этих обсуждениях коллеги знакомятся с отраслью, могут видеть себя на общем фоне и оценить состояние сферы в целом. Ежегодно в жюри заседают около 15 руководителей ведущих изданий и медиакомпаний, это эксперты, мнению которых о качестве присланных материалов можно доверять», – подчеркнул Владимир Козлов, главный редактор журнала «Эксперт Юг».

Премия «Искра Юга» завершилась, но конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» для СМИ продолжается. С подробной информацией об условиях участия в нем можно ознакомиться на сайте. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.

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