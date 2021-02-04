Часть общественного служения

Фото: личный архив Ирины Гусевой

1 февраля по всей стране стартовала неделя приема граждан партии «Единая Россия» по вопросам здравоохранения. Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ведет прием избирателей как в дистанционном формате, так, при необходимости, и в формате личных встреч с соблюдением всех мер безопасности.

Решение проблемных вопросов избирателей – главный смысл работы депутата, часть его общественного служения. Ирина Михайловна Гусева всегда на связи с людьми: каждый желающий может обратиться к ней по телефону, скайпу, Zoom, задать свой вопрос в социальных сетях, написать на электронную почту. И всегда может рассчитывать на обратную связь.

Несмотря на то, что неделя приема посвящена вопросам здравоохранения, в действительности же круг проблем, с которыми обращаются избиратели, не ограничивается только этой темой. По словам Ирины Гусевой, по-прежнему остаются актуальными вопросы ЖКХ, получения мер социальной поддержки, улучшения жилищный условий. Были обращения касательно отлова бездомных собак, благоустройства территорий, ремонта внутридворовых дорог. Также люди жалуются на парковку машин на зеленой зоне во дворах домов, отсутствие лекарств по льготному перечню и просят обратить внимание на неудобства при прохождении МСЭК с детьми-инвалидами.

По мнению Ирины Гусевой, живое общение с людьми было и остается важным ресурсом в работе депутата: каждый избиратель должен чувствовать поддержку и защищенность со стороны власти, а не оставаться со своей проблемой один на один. При этом дистанционная форма общения очень удобна тем, что людям не надо ждать очереди на личный прием, а можно обозначить свой вопрос в удобной форме в онлайн.

- Самое главное - не только найти пути решения проблемных вопросов, но и сделать это максимально оперативно. Ведь есть такие проблемы, которые не терпят промедления, например, в области здравоохранения: болезнь не ждет, помощь нужна уже сейчас, и времени на решение бывает совсем мало, - рассказала Ирина Гусева.