Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с Днем победы советских войск в Сталинградской битве!

Фото: Николай Александров

2 февраля – одна из самых важных дат в календаре Великой Отечественной войны. Именно разгром неприятеля под Сталинградом стал решающим и ознаменовал коренной перелом в войне – Красная Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до Великой Победы!

Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата и бережно хранить память о наших соотечественниках, сложивших головы в боях на Волжской земле.

Уважаемые ветераны и дети Сталинграда! Примите слова огромной благодарности за мирную жизнь, которую вы нам подарили ценой собственного здоровья. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия!!!

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Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.

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