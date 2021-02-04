Снег с дождем, ураган и мороз: Волгоград 5 февраля ждет резкое ухудшение погоды

В Волгограде в пятницу после оттепели наступит зима Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области после весенней оттепели и температурных рекордов возвращается зима, причем со всеми своими капризами. Для ликвидации последствий непогоды в Волгограде коммунальные службы уже перевели в режим повышенной готовности. Ночью и днем 5 февраля в областной центр и районы региона придет холодный арктический воздух, температура опустится до 14 градусов мороза. Ожидаются дожди, переходящие в снег. Осадки будут от слабых до умеренных. Местами ляжет туман и начнется метель. А ветер подует с запада со скоростью до 20 метров в секунду. Осложнится, в том числе, ситуация на дорогах, о чем уже автомобилистов предупредили в ГИБДД. Не избежать гололеда. Так что, если к вечеру пойдет еще сильный снег, на магистралях стоит ждать огромные пробки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, перед ухудшением погоды в автопарках проверили техническое состояние спецмашин, сформировали звенья на участки дорог с наиболее возможным возникновением чрезвычайных ситуаций. Противогололедные реагенты будут наносится исходя из погоды. За изменениями метеоусловий будут следить в круглосуточном режиме.

5 февраля в регионе будут перепады температур от плюсовых к отрицательным. Ближайшей ночью по области будет 2-7 градусов тепла, днем – 3-8 со знаком «плюс». А уже к вечеру пятницы температура упадет до пяти градусов мороза, а местами и вовсе до -14. В областном центре ночью – 4-6 градусов тепла, завтра днем - +5-7. К вечеру подморозит до -2, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС.

Волгоградцев просят не лихачить за рулем, водителям и пешеходам надо держаться подальше от высоток, рекламных и шатких конструкций, деревьев. В региональном Главке МЧС предупредили волгоградцев, что с наступлением холодной погоды возрастает число пожаров в частном секторе во время использования печного оборудования, электрических и газовых приборов. Так что необходимо строго соблюдать и пожарную безопасность.