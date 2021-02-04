Воровство на 4 миллиона: вслед за главврачом детской больницы Волжского арестовали сотрудницу облздрава

Владимир Дергачев. Фото: Городская детская больница Волжского.

Пока здравоохранение ведет ожесточенную борьбу с пандемией коронавируса, некоторые работники этой сферы в Волгоградской области занимаются мошенничеством, воровством и взятками. Утром 4 февраля стало известно об аресте главного врача Городской детской больницы Волжского Евгения Дергачева из-за мошенничества. Теперь появились подробности уголовного дела. На скамье подсудимых вместе с ним оказалась сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Евгений Дергачев при пособничестве своих подчиненных фиктивно трудоустроил в детскую больницу Волжского 11 человек, которые на самом деле никаким лечением не занимались. Незаконно начисленную зарплату участники преступной группы делили между собой. Продолжалось это на протяжении пяти лет. Дергачев успел своровать 4 миллиона рублей.

По версии следствия, главврач детской больницы также вступил в сговор с заведующей сектором по контролю за техническим состоянием государственных учреждений Комитета здравоохранения Волгоградской области Светланой Колесниковой. Она получала взятки за покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и решении вопросов, возникающих в текущей деятельности больницы. С 2016 года по 1 февраля 2021 года Дергачев передал Колесниковой не менее 2,5 миллионов рублей. При получении очередной взятки сотрудницу облздрава задержали, эта участь коснулась и Дергачева.

Волгоградский областной суд отправил уже бывшего главврача детской больницы в СИЗО. Колесникова будет находиться до 1 апреля 2021 года под домашним арестом. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.