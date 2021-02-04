Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 февраля: смертность не идет на спад

В Волгоградской области коронавирус унес жизни уже 630 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области темпы прироста новых случаев коронавируса остановились на одном уровне. Уже неделю фиксируется даже небольшой спад заболеваемости. 4 февраля в Волгоградской области медики подтвердили COVID-19 у 227 жителей. Накануне было на 2 положительных теста больше. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала Стопкоронавирус.рф, всего за время пандемии в регионе заразились 44 277 человек. За последние сутки по всей стране выявили 16 714 новых случаев заболевания ковидом. Прирост уменьшился по России. Однако пока вряд ли приходится расслабляться в борьбе с пандемией. Смертность еще остается на высоком уровне. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 февраля 2021 года.

За последние сутки в России подтвердился 521 летальных исход от коронавируса. Жертвами вируса в Волгоградской области 4 февраля признали шестерых умерших пациентов. За 4 февральских дня в регионе уже 22 смерти, которые случились из-за осложнений, вызванных ковидом. Всего пандемия унесла жизни 630 волгоградцев.

Ежедневно более двухсот жителей Волгоградской области благополучно завершают борьбу с опасным вирусом. За сутки из ковидных госпиталей или после домашнего лечения выписали 222 пациентов. Всего с марта прошлого года от коронавируса выздоровели 42 278 волгоградцев.

На утро 4 февраля в инфекционных стационарах находятся 3 547 человек, из них 3 514 взрослых и 33 ребенка. Среди них коронавирус подтвердили у 1 369 пациентов. В реанимациях сейчас 239 больных, на ИВЛ - 161 волгоградец.