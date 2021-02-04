Волгоград прощается с Почетным гражданином Максимом Загорулько

Церемония прощания с ветераном проходит в музее "Сталинградская битва". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фронтовик, защитник Сталинграда, ученый, основатель ВолГУ, Почетный гражданин Волгограда и Волгоградской области Максим Матвеевич Загорулько ушел из жизни в день Сталинградской победы на 97-м году жизни. Он навсегда вписал свое имя в историю города и области. Сегодня Волгоград провожает ветерана в последний путь. Как положено, с почестями. Гражданская панихида проходит в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва".

До начала церемонии траурный кортеж проехал по улице имени Загорулько и сделал почётный круг вокруг его детища - Волгоградского государственного университета. Тем временем, у музея собрались друзья, коллеги, ученики Максима Загорулько. Среди них и нынешний ректор ВолГУ Алла Калинина.

- Загорулько – это безусловно выдающийся общественный деятель, талантливый педагог, и именно он заложил Волгоградский государственный университет. Он воспитал плеяду талантливых учеников. Мы все гордимся, помним и чтим все заповеди, которые нам доводил Максим Матвеевич Загорулько. Я сама являюсь его ученицей, и те принципы организации, те принципы жизни университетского сообщества, которые он заложил, мы будем свято чтить в дальнейшем, - пообещала Калинина. - И главное, что он привил нам - любовь к своей стране, к родному краю.

Со слезами на глазах вспоминает его и пожилая волгоградка Эльвира Александровна Ясковец, ее муж работал вместе с Загорулько над энциклопедией о Сталинградской битве.

- Максим Матвеевич был энергичный, требовательный и умный человек. Вместе с ним, и с такими, как Василий Лановой, уходит двадцатый век. Именно прошлый век воспитал и закалил вот таких людей, которые вынесли на своих плечах самые тяжелые годы страны - защитили ее, сохранили и заставили весь мир уважать славу ее, - говоритЭльвира Александровна.

Поток тех, кто идет проститься с Загорулько, не иссякает. Соблюдая ковидные меры безопасности, людей пускают в музей небольшими партиями.

К 11 часам утра у входа в музей выстроилась очередь: люди с цветами идут и идут. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Триумфальном зале, где идет церемония прощания, звучат мелодии и песни военных лет.

Людей пускают в зал небольшими партиями. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Я знал Максима Матвеевича еще с учебы в пединституте. Он был изумительным командиром и руководителем. До сих пор не могу поверить, что его не стало. Он всегда был активный и находился в центре событий. Жаль, очень жаль, - пришел почтить память Загорулько и его соратник подполковник Николай Якутин.

Депутаты Волгоградской облдумы пришли на церемонию прощания почти полным составом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проститься с ветераном пришли и депутаты Волгоградской областной думы почти в полном составе, а также руководители ведомств и управлений администрации региона. Здесь и председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин, и представитель Волгоградской области в Совете Федерации Николай Семисотов. Пришел попрощаться и экс-ректор ВолГУ Василий Тараканов, который все годы своего руководства поддерживал тесные взаимоотношения с первым ректором университета Максимом Загорулько.