Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 февраля: COVID-19 пошел на спад

Медики научились бороться с ковидом, но еще не победили его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

То ли благодаря вакцинации, то ли потому что значительная часть волгоградцев уже переболели коронавирусом, но в феврале 2021-го COVID-19 в Волгоградской области пошел на спад. И за минувшие сутки, по данным лабораторного центра Роспотребнадзора, положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 229-ти волгоградцев. Вчера, для сравнения было плюс 232 заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 февраля 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Постепенно жизнь волгоградцев возвращается в привычное русло: дети ходят в школу, студенты вернулись на лекции в университет, в волгоградских больницах возобновили плановые операции, а в роддомах вновь разрешили партнерские роды. И число выписанных после выздоровления от COVID-19 пациентов сегодня больше, чем новых заболевших: в Волгоградской области выписали за минувшие сутки 231 человека, а заболевших, напомним, 229 жителей. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано уже 44050 случаев заболеваний.

Вот только смертность от ковида все еще остается достаточно высокой. За последние сутки в референс-центре подтвердили смерть еще 5 волгоградцев от COVID-19 - это жители Волгограда, Волжского, Новоаннинского и Суровикинского района. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 624 смертельных случая СОVID-19. А в мире сегодня побит новый рекорд по смертности от коронавируса – 96 тысяч человек за сутки.

Эксперты твердят: расслабляться нельзя! Коронавирус ослаб, но не исчез. В волгоградских ковидных госпиталях еще на лечении находятся 3658 человек, из них 3627 взрослых и 31 ребенок. Поэтому пожилым людям лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) все еще следует избегать посещения общественных мест.