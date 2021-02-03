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Общество

Минприроды не согласовало вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы

От чиновников из администрации Волгоградской области ждут более весомых доводов на спил вековых деревьев
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Ради трассы под нож пойдет более 15 тысяч деревьев. Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.

Ради трассы под нож пойдет более 15 тысяч деревьев. Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.

В Министерстве природы РФ не согласовали проект администрации Волгоградской области, который предполагает вырубку вековых дубов на территории Волго-Ахтубинской поймы ради строительства трассы. Указав на то, что нужны более веские причины, чтобы уничтожать деревья в природном парке, который имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. К такому заключению пришли в Минприроды России. Впрочем, оставили одно «но».

Напомним, летом 2020-го чиновники из администрации Волгоградской области заявили, что ради строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме придется рубить деревья. Под нож пойдет, по предварительным подсчетам властей, ни много, ни мало – почти 15 тысяч зеленых насаждений, в числе которые и реликтовые дубы. Но уверяют, что такие жертвы необходимы ради новой дороги, что выбрали самый «щадящий» пойму вариант, и что взамен высадят в сотни раз больше деревьев. Но для реализации проекта надо внести изменения в режим особо охранной территории природного парка. А этот вопрос находится не в компетенции региональной власти. Для этого нужно разрешение свыше. Вот и попросили наши чиновники у Минприроды разрешения на строительство. По этому поводу в министерстве собрали межведомственное совещание, куда пригласили Росавтодор и представителей администрации Волгоградской области. Разрешения на вырубку не дали. Пока не дали.

«Принято решение, что администрация Волгоградской области представит дополнительные обоснования на реализацию данного проекта. В том числе материалы комплексного экологического обследования территории природного парка, заключение государственной экологической экспертизы, а также документы, предусматривающие проведение компенсационных мероприятий в природном парке», - гласит вердикт Минприроды РФ

И только после этого Минприроды направит запросы в Минстрой РФ и Росавтодор по поводу частичного ослабления режима особой охраны природного парка ради строительства мостового перехода через Волгу.

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