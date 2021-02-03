Переделывать капремонт придется в каждом третьем доме Волгограда

Облезли отремонтированные фасады каждого третьего дома. Фото: госжилнадзор

Первые дома по программе капитального ремонта в Волгоградской области ремонтировали в 2015 – 2016 годах. Обновляли поначалу только фасады и крыши. Спустя пять лет по гарантии подрядчики должны будут заново отремонтировать фасады каждого третьего дома. Брак в ремонте обнаружили в 17 домах из 47 проверенных в Волгограде. Инспекция государственного жилищного надзора региона направила соответствующее предписание УНО «Региональный фонд капремонта».

В течение пяти лет подрядчики должны по гарантии устранять все огрехи и явный брак капремонта за свой счет. Поэтому перед окончанием гарантийного срока госжилнадзор проверил, как выглядят фасады 47 домов, которые первыми капитально отремонтировали в Волгограде. Трещины, облезлый вид, отвалившуюся и поднявшуюся шубой штукатурку обнаружили в 17 домах.

Такая картина, увы, не редкость. Фото: госжилнадзор

- Теперь регоператор должен обеспечить выполнение подрядными организациями работ по приведению конструктивных элементов фасадов в надлежащее техническое состояние в рамках гарантийных обязательств, - сообщили «КП-Волгоград» в инспекции.

За пять лет часть строительных компаний вполне могла кануть в Лету. В этом случае фонд капремонта найдет других подрядчиков для переделки.

В 2021 году в Волгограде и области работы по капремонту запланировали уже в 602 многоквартирных домах. В 399 из них будут ремонтировать крыши, фасады и коммуникации, в 189 менять старые лифты.