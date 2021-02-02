Стройка на «отлично»

Пресс-служба проекта "Долина"

2 февраля Волгоград с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В ходе рабочей поездки он оценил опыт региона по передовому строительству и комплексной застройке. Одним из объектов, с которыми замминистра познакомился в ходе визита, стал строительный комплекс «Долина» в Советском районе.

Пресс-служба проекта "Долина"

Заместитель министра осмотрел уже сданные в эксплуатацию жилые дома, социальную инфраструктуру и проинспектировал ход строительства новых объектов. Знакомство с проектом началось с новостроек. Дома практически готовы к сдаче. Квартиры площадью 24-76 кв. метров предназначены для молодых людей, недавно вылетевших из родительского гнезда, и семей с детьми. 60% квартир однокомнатные – самые популярные у волгоградцев.

Дома сдаются с большим опережением установленных сроков строительства. С прошлого года компания-застройщик полностью перешла на строительство с использованием эксроу-счетов. Это соответствует требованиям реформы законодательства в части долевого строительства и обеспечивает проекту системное финансирование.

Пресс-служба проекта "Долина"

Помимо жилых домов, в «Долине» предусмотрено возведение всей необходимой жителям инфраструктуры. При участии Министерства строительства РФ уже построено 5 автомобильных дорог общей протяженностью 3 км, появляются новые маршруты городского транспорта, в рамках нацпроекта «Образование» открыты современная школа на 1000 мест и два детских сада. Общая сумма финансирования этих объектов составила 3,5 млрд рублей.

Заместитель министра по строительству посетил один из детских садов, прошелся по территории, оценил вид из окон, а также осмотрел будущий парк «Черкассовский» в центре проекта «Долина», который планируется ввести в эксплуатацию 1 мая этого года.

Как рассказал руководитель проекта «Долина» Ринат Абляев, строительство парка ведется по программе «Формирование комфортной благоприятной среды» по заказу администрации г. Волгограда и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая стоимость парка – 110 млн рублей. Здесь уже есть современные детские площадки с горками, до мая будет создан зеленый уголок, установлены качели, спортивные площадки и фонтан. Также в будущем будут построены еще две дороги внутри микрорайона и одна, о которой мечтают все жители «Долины», с выходом на Вторую продольную магистраль.

- Жилищное строительство в Волгоградской области развивается системно и хорошими темпами, - отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. - Объёмы ввода жилья в 2020 году превысили установленные показатели. Благодаря антикризисным мерам поддержки, принятым на федеральном уровне, применяется комплексный подход к самому жилищному строительству и к созданию комфортной городской среды. Это, в свою очередь, ведет к увеличению покупательского спроса. Мы помогаем региону по всем федеральным программам. Ведь увеличение объема вводимых квадратных метров – главная цель федеральной программы «Доступное жилье», которую поручил реализовать президент страны.

Никита Евгеньевич отметил также, что программа использования инфраструктурных облигаций позволяет ускоренными темпами готовить земельные участки в комплексному освоению. Это на годы вперед гарантирует региону наличие новых рабочих мест, поступление в бюджет налогов и развитие экономики в целом, а значит – изменение жизни людей к лучшему.

Бизнес-пресс.