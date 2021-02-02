Гремячинский ГОК может войти в число наиболее экологичных производств региона

Производственный процесс Гремячинского ГОКа будет происходить только в закрытых конвейерных галереях и корпусах, что позволит исключить пыление и обезопасить окружающую среду. Фото: Владимир Буднара

Предприятие основано компанией «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко и развивает свое производство в соответствии с высокими экологическими стандартами «ЕвроХима».

Еще на стадии проектирования комбината в основу поверхностного и подземного комплексов Гремячинского ГОКа легли более 60-ти наилучших доступных технологий (НДТ), предназначенных минимизировать или вовсе предотвратить какое-либо влияние производства на окружающую среду.

Это решение, принятое пятнадцать лет назад, как никогда актуально. С призывом активно реализовывать национальные и федеральные проекты по экологии и внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) к российским бизнесменам и промышленникам обратилась руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на первом в 2021 году заседании Комитета РСПП по экологии и природопользованию.

Участники заседания обсудили возможность применения на практике мер государственного стимулирования внедрения «зелёных» НДТ на отечественных промышленных производствах, в том числе и с помощью государственного субсидирования банковских кредитных ставок. Содействие в реализации этих мероприятий может оказать Минпромторг России .

В число обсуждаемых вопросов вошла организация работы актуализации методик расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев отметил, что в настоящее время совместно с Минприроды и Минэкономразвития России достигнута договорённость о продлении действия утверждённых методик в течение полугода, за исключением населённых пунктов, включённых в программу «Чистый воздух». Таким образом, у промышленных предприятий по-прежнему есть возможность оформления комплексных экологических разрешений и иных разрешительных документов для своей производственной деятельности.