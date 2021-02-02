Инновационные технологии сохранения исторической памяти: опыт ВолГУ

Мемориальный комплекс "Лысая гора". Фото: ВолГУ

О деятельности университета в направлении сохранения исторической памяти мы поговорили с ректором Волгоградского государственного университета Аллой Калининой.

- Значимость сохранения исторической памяти в регионе подчеркивает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Какая работа в этом направлении ведется в Волгоградском государственном университете?

- Вы знаете, что ВолГУ расположен на Лысой горе - второй по значимости высоте Сталинграда. Благодаря энергии и любви к Родине первого ректора ВолГУ Максима Матвеевича Загорулько в нашем университете 31 января 1983 года был открыт Музей курсантских полков ВолГУ, который посвящен подвигу курсантов военных училищ в годы Сталинградской битвы. Легендарные курсантские полки были сформированы из училищ со всей территории СССР и направлены в Сталинград для укрепления обороноспособности и отражения вражеских атак. Максим Матвеевич является участником Великой Отечественной и Советско-японской войн, участником Сталинградской битвы, награжден орденом Красной Звезды, орденом Дружбы народов, орденом Отечественной войны I степени и множеством других наград.

Также большой вклад в развитие музея внесли сотрудники университета - Тамара Батырбековна Калмыкова (связистка в составе Сталинградского военно-политического училища) и Николай Александрович Байбаков. Активное участие в сборе музейных материалов принимали первые студенты университета, входившие в состав поискового отряда «Верность». На сегодняшний день в основном фонде музея более 300 экспонатов.

В преддверии 78-й годовщины Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве активисты студенческих объединений и обучающиеся ВолГУ возложили цветы к стеле на мемориальном комплексе «Лысая гора». Отмечу, что многие годы студенты осуществляют шефство над комплексом, регулярно убирая территорию, прилегающую к памятным местам.

- Расскажите о научно-исследовательской работе ВолГУ в историческом векторе.

- Университет совместно с историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» неоднократно выступал организатором крупных научных конференций, что, на мой взгляд, важно для углубления научной работы исследователей Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны.

Работа университета в направлении сохранения исторической памяти попутно направлена и на культурно-просветительскую и воспитательную работу, так как эти сферы деятельности неразрывно связаны между собой. Совместно с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, «Волгоградпатриотцентром» университет проводит ежегодные детско-юношеские чтения «Сталинградская битва в истории России». Важно, что в 2020 году мы провели 25-е, юбилейные чтения! За эти годы конкурс из детско-юношеского трансформировался в Межрегиональный молодежный научно-исследовательский конкурс «Сталинградская битва в истории России», не только стал брендом ВолГУ, Волгоградской области, но и вышел на всероссийский уровень! Конкурс способствует развитию интереса молодого поколения к истории, и мне отрадно видеть, как школьники и студенты предоставляют интереснейшие работы и новые факты, свидетельства очевидцев о годах Великой Отечественной войны. Несомненно, участие в подобных конкурсах способствует формированию патриотического самосознания.

Не менее важным проектом ВолГУ является Центр коллективного пользования ВолГУ «Военная история России» - организатор международных конференций. Последняя состоялась в сентябре 2020 г. - это V Международная научная конференция «Военная история России: проблемы, поиски, решения», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ВолГУ сложились научные школы, подготовившие к публикации уникальные издания: сборники документов, посвященные деятельности Сталинградского городского комитета обороны, участию народного ополчения в Сталинградской битве, деятельности Сталинградской группы войск в 1943 г., восстановлению Сталинграда, в том числе военнопленными. Еще одно знаковое издание - «Энциклопедия Сталинградской битвы». Ее авторами стали свыше 600 исследователей из различных субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Очень интересное издание - «Сталинград. Техника и вооружение: иллюстрированный каталог вооружения и военной техники, применявшихся Красной армией, Вермахтом и союзниками Германии в Сталинградской битве» - было опубликовано к 70-летию Сталинградской битвы. Огромный интерес вызвали книги, посвященные судьбе детей на войне и после войны, материалы для которых под руководством профессора Марины Александровны Рыбловой собирали как ученые, так и студенты ВолГУ.

Отмечу, что мы гордимся успехами студентов, проявляющих себя в исторических конкурсах. Так, из недавних достижений - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил студентке ВолГУ Маргарите Букатиной диплом победителя (I место) Всероссийского конкурса дипломных работ выпускников исторических факультетов, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народов, за работу «Деятельность комплекса паромных переправ 64-й армии в июле - декабре 1942 года», а «За активное участие» экспертами был отмечен студент ВолГУ Максим Стрельников.

- В 2020 году в ВолГУ в рамках государственного задания получил финансирование проект «Развитие методики виртуальной 3D-реконструкции исторических объектов», расскажите о планах его реализации.

Историческая 3D-модель. Фото: ВолГУ

- В ВолГУ уже ведется работа над созданием интерактивной 3D-карты уличных боев в Сталинграде в 1942 - 1943 годах, исторических 3D-моделей знаковых для истории региона объектов Царицына, реконструкции крупных поселенческих археологических памятников эпохи Золотой Орды как части культурного наследия мирового значения. На карте можно будет увидеть трехмерные модели архитектурных сооружений, дополнительных элементов трехмерных сцен для фотореалистичной визуализации. Визуальный ряд будет дополнен звуковым сопровождением для интерактивного взаимодействия. Это очень интересно!

Во исполнениие задач патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, поставленных губернатором Волгоградской области, коллектив университета нацелен на реализацию инновационных исторических Digital-проектов, WR-туристических маршрутов, позиционируя Волгоградскую область как центр притяжения людей, которые помнят, знают и хотят узнать больше о Сталинградской битве и истории Великой Отечественной войны.

Ирина Симонова.