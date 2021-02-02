Куда жаловаться на космические счета за отопление в Волгограде

Волгоградцам пришли огромные счета за отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Второй месяц подряд волгоградцы получают просто космические счета за отопление. Если по итогам декабря 2020 года завышенные суммы в квитанциях объяснили морозной погодой, то в более теплом январе 2021-го еще большие платежи «Концессии теплоснабжения» объяснили ошибками в работе управляющих компаний и ТСЖ. Причем даже в тех домах, которые находятся на прямых договорах. Список из 111 домов оказался далеко не исчерпывающим. «Куда жаловаться? Мы не миллионеры по пять тысяч за отопление платить», - возмущаются жители Волгограда. Происходящее прокомментировали в региональной инспекции госжилнадзора.

- Если потребителю была предоставлена коммунальная услуга по отоплению ненадлежащего качества, либо усматриваются иные признаки нарушений законодательства при определении размера платы за отопление, граждане, проживающие на территории Волгограда вправе обратиться в Жилищную инспекцию Волгограда для проведения проверок, в случае необходимости, принятия мер, в том числе путем выдачи предписания на перерасчет платы, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре.

Напомним, порядок начисления платы за отопление прописан Правилами №354*. При этом расчетный период равен календарному месяцу, но не с первого по последнее число. Снимать показатели общедомовых приборов учета коммунальщики должны с 23 по 25 число. И тут может возникнуть приличная разница, если в одну платежку вошло 28 дней, а в другую 33.

В этом плане тем волгоградцам, кто платит по нормативу, повезло. На них количество отпущенного тепла и регулярность отчетов в этот раз не сказались. Они оплачивают отопление одинаково, что в декабре, в апреле.

Что касается перерасчета, то получить его можно, если коммунальная услуга оказалась ненадлежащего качества, а также в случае, если отопления какое-то время не было.

Качественным отопление считается, если в жилых комнатах температура воздуха не ниже +18°C, в угловых помещениях – не ниже +20°C. Коммунальщики могут «притопить» - по правилам превышение нормативной температуры не должно быть более 4°C. А вот снижать норму им можно лишь с полуночи до пяти утра и то не более, чем на 3°C.

Итого днем у вас дома должна держаться температура воздуха от 18 до 22 градусов (от 20 до 24 в угловых комнатах), ночью – от 15 до 22 градусов (от 17 до 24 в угловых помещениях). Ну а если имеются отклонения, то предоставление некачественной услуги необходимо зафиксировать актом.

*Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011.