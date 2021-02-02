Свежие новости о «Роторе» на 2 февраля 2021: слухи о финансовых проблемах, вторая волевая победа

Фото: СК "Ротор"

Не так долго осталось ждать футбольным болельщикам возобновления сезона. Российская премьер-лига вернется в конце февраля. Пока же команды находятся на сборах и вовсю готовятся. 30 января у «Ротора» стартовал второй из трех запланированных тренировочных циклов в турецком Белеке. Команда пополнилась очередными новичками. А 2 февраля появились слухи о неблагополучном финансовом состоянии в клубе. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 2 февраля 2021 года.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Поклонники «Ротора» не на шутку обеспокоились. В СМИ появилась информация о том, что в клубе не все в порядке с финансами. Об этом заявил член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Якобы, если команда сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон, то выступать в элитном дивизионе не будет. Нет для этого денег. Но в волгоградском клубе успокоили болельщиков. Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, что никаких проблем нет. Зарплаты платятся вовремя, долги не накапливаются. Так что проблему выдумали, а фаны сине-голубых могут не беспокоиться.

Кстати, у кого точно сейчас проблемы с финансированием, так это у «Тамбова». По разной информации, в команде осталось меньше десяти футболистов. И не понятно, будет ли она продолжать выступление в РПЛ. А ведь 26 февраля в 20-м туре «Ротор» на выезде должен сыграть именно с «Тамбовом».

НОВИЧКОВ БОЛЬШЕ НЕТ, БЕКА – ПРОЩАЙ

Пока «Ротор» просматривает нападающего, имя которого не называется. Не факт, что футболист устроит тренерский штаб Александра Хацкевича. Других новых игроков в команде также нет. Напомним, перед началом второго сбора к сине-голубым присоединились уже экс-вратарь «СКА-Хабаровск» Игорь Обухов и перешедший из «Астаны» Юрий Логвиненко.

Зато «Ротор» решил расстаться с одним из своих игроков. Речь о нападающем Бека Микелтадзе. Клуб подтвердил расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Грузинский форвард перешел в волгоградскую команду год назад из казанского «Рубина» на правах аренды. А летом подписал с «Ротором» полноценный контракт. Но сейчас перестал впечатлять тренерский штаб. Вообще статистика у Мекелтадзе ужасная для нападающего – 14 матчей, 0 голов и 5 желтых карточек, две из которых превратились в красную. Зато осенью Бека вызывался в сборную Грузии.

ВТОРАЯ ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА НА СБОРАХ

2 февраля «Ротор» провел первый контрольный матч на втором сборе. В соперниках был неудачник прошлого сезона чемпионата Казахстана «Актобе», который из высшего дивизиона опустился рангом ниже. В стартовом составе волгоградцев вышли следующий футболисты: Никита Репин, Армен Манучарян, Олег Кожемякин, Азат Байрыев, Данил Степанов, Сергей Серченков, Иван Маевский, Илья Жигулев, Ника Кипиани, Андрес Понсе и игрок на просмотре. Фамилия последнего держится в секрете. В первом тайме эти 11 человек забить в ворота казахстанского коллектива не смогли. Зато пропустили мяч на 33-й минуте: длинный заброс вперед, защитники сине-голубых проворонили соперника, который вышел один на один с Репиным и послал снаряд в цель. При счете 0:1 завершился первый тайм.

В перерыве Александр Хацкевич практически полностью сменил состав. Остались на поле только Байрыев, Манучарян и игрок на просмотре. Вступили в игру Игорь Обухов, Дмитрий Вершков, Дмитрий Шомко, Евгений Песегов, Сергей Макаров, Зурико Давиташвили, Владимир Медведь, Алексей Щеткин. Во втором тайме волгоградцы больше атаковали и додавили соперников. На 78-й минуте Алексей Щеткин сравнял счет, замкнув подачу с правого фланга. А через 3 минуты он оформил дубль. Игрок «Актобе» нарушил правила в своей штрафной на Азате Байрыеве – пенальти. С точки Щеткин не промахнулся, 2:1. Наверняка, форвард неоднократно поражал ворота «Актобе», еще выступая за «Астану». На этом команды разошлись. Для «Ротора» эта победа стала второй волевой на зимних сборах. Ранее также со счетом 2:1 был обыгран коллектив из Словении «Мура». Да и вообще подопечные Александра Хацкевича в Турции пока не проигрывают. В еще одном матче была ничья с польской «Ягеллонией». Может, «Ротору» и официальные игры проводить в Белеке?

КАК ТАМ МОЛОДЕЖЬ?

Продолжается подготовка к возобновлению молодежного первенства у дубля «Ротора». Подопечные Алексея Жданова тренируются сейчас в живописном месте – в Абрау-Дюрсо. Но молодежи некогда любоваться красотами и ходить на экскурсии на завод игристого. «Ротор-М» провел уже 3 контрольных матча. После победы над дублем новороссийского «Черноморца» было поражение от молодежки воронежского «Факела» - 0:2. В еще одной встрече сине-голубые разобрались с командой «Ростова», составленной из игроков 17 лет, со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Донцов, Попов, Батютин и Костюк.