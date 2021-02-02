В Волгограде концессионера поймали на хищении бюджетных денег

Вместо импортных фонарей компания поставила отечественные, разница в цене - более 1,2 миллиона рублей. Фото администрации Волгограда.

В Волгограде на махинациях с бюджетными деньгами поймали концессионера – компанию «Светосервис-Волгоград». Речь идет о хищении более 1,2 миллиона рублей. Вскрыли аферу при исполнении муниципального контракта сотрудники прокуратуры. По данному факту следователи регионального СУ СК уже завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, три года назад администрация города отдала вышеуказанной компании в концессию все сети наружного освещения в Волгограде. Отдали на 15 лет. Но на днях сотрудники волгоградской прокуратуры вскрыли махинации, по которым частник «экономил» себе в карман бюджетные деньги.

«Как показала проверка, в 2018 году город заключил контракт с данной компанией на монтаж освещения по улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. По контракту, подрядчик должен был установить фонари импортного производства. Но вместо них поставили отечественное оборудование. Разница между информацией в актах выполненных работ и реальными затратами составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей», - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре

Кстати, деньги на освещение улицы Героев Тулы выделялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но украсть их, говорят, еще не успели. Прокуратура вовремя нагрянула с проверкой.

«Прокуратура понудила заказчика скорректировать акт приемки выполненных работ и справку о стоимости оборудования, благодаря чему денежные удалось предотвратить хищение бюджетных средств», - уточняют в ведомстве.

Тем не менее, следователи Тракторозаводского отдела СУ СКР по Волгоградской области завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, к нему причастные, - отмечают в СУ СК по региону.