Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 февраля: уровень заболеваемости снижается

Коронавирусом в Волгоградской области за последние сутки заболели 323 человека, 5 пациентов умерли Фото: Олег ЗОЛОТО

Число новых случаев COVID-19 в Волгоградской области ежедневно становится меньше. Пятый день кривая прироста понемногу падает вниз. 2 февраля коронавирусом заболели 232 волгоградца. За все время пандемии в Волгоградской области выявили 43 821 случай ковида, сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала Стопкоронавирус.рф. Продолжается снижение заболеваемости и по всей России. Сегодня подтвердилась болезнь у 16 643 россиян в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 февраля 2021 года.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным сайта Стопкоронавирус.рф

Прирост заболевших уменьшается, но остается на прежнем уровне смертность от коронавируса. Восьмой день подряд в регионе фиксируется 5 или 6 смертей. Во вторник жертвами вируса признали пятерых умерших волгоградцев. Всего пандемия унесла жизни, по официальным данным, 619 жителей региона.

За последние сутки победили коронавирус 229 волгоградцев, которые получили выписки в ковидных стационарах или закрыли амбулаторное больничные. Каждый день завершают лечение большое число жителей региона. Всего с марта коронавирус победили уже 41 825 человек.

На утро 2 февраля в ковидных госпиталях находились 3 743 человека. Среди них 3 706 взрослых и 37 детей. С коронавирусом в их числе 1 377 пациентов.

Накануне, 1 февраля, в Волгоградской области, как и по всей стране, на сайте Госуслуг заработала запись на вакцинацию от коронавируса. Однако выбрать день укола или поликлинику пока нельзя. Желающих привиться добавляют в лист ожидания.