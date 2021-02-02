Волгоград 2 февраля отмечает Сталинградскую победу

На Мамаевом кургане почтили память защитников Сталинграда. Фото: АВО

2 февраля 2021 Волгоград отмечает 78-ю годовщину победы в Сталинградской битве. День начался с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане. Продолжил торжества митинг Победителей на площади Павших Борцов. Волгоградцы смогут увидеть эту реконструкцию на фотографиях корреспондентов «КП-Волгоград» и по телевидению. Также в программе праздничных мероприятий 2 февраля 2021 в Волгограде патриотические акции, солдатские привалы и салют.

В этот день город-герой вновь носит гордое имя Сталинград. Так он может называться девять раз в году. На перекрестках в центре стоят девушки-регулировщицы в форме военных лет. А на площади Павших Борцов собрались три сотни жителей военного Сталинграда и его защитников. Их роли взяли на себя реконструкторы и актеры. Этот праздник впервые проходит в режиме коронавирусных ограничений, так что массовых скоплений жителей и гостей города власти решили избежать. А все главные события показать онлайн и на ТВ.