Нефтяники почтили память защитников Сталинграда

Фото: пресс-служба ООО "РИТЭК"

В канун 78-й годовщины Сталинградской победы в Волгограде чествуют ветеранов и отдают почести погибшим защитникам города-героя. В памятной акции и возложении цветов к Вечному огню на Аллее героев и на Мамаевом кургане, а также на Воинском мемориальном кладбище приняли участие волгоградские нефтяники, сотрудники РИТЭК, ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго и других дочерних предприятий компании.

Фото: пресс-служба ООО "РИТЭК"

- Победа Красной Армии в Сталинградской битве положила начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. Именно в этом городе в далекие и страшные военные годы решилась судьба человечества. 200 дней и ночей несгибаемой стойкости, мужества, массового героизма советских солдат вернули нам мирную и счастливую жизнь. К сожалению, свидетелей Сталинградской битвы, а тем более ее участников становится все меньше. Но память о великом подвиге сталинградцев, защитивших город на Волге, будет жить вечно в сердцах их детей, внуков, правнуков.

Возложение цветов как дань памяти этому событию в одной колонне с жителями города-героя, представителями власти, общественными организациями уже давно стало неизменной традицией ЛУКОЙЛа.

Особенно важно участие в торжественных мероприятиях для подрастающего поколения. Ежегодно в наши ряды вливаются молодые люди. Мы активно развиваем патриотическое направление, делаем все для того, чтобы уважаемые ветераны получали своевременную помощь и поддержку, - отметил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

На Мамаевом кургане РИТЭК совместно с Музеем-заповедником «Сталинградская битва» провели патриотическую акцию. Тем, кто пришел в этот день на главную высоту России, молодые специалиста Общества рассказали о Сталинградской битве и ее главных этапах. Помогли в этом специально подготовленные буклеты с исторической справкой и интересными фактами. А еще жителям и гостям города передавали цветы, которые они могли возложить к местам захоронения защитников осажденного фашистами города. Сотни алых гвоздик стали данью уважения к подвигу павших героев.

Фото: пресс-служба ООО "РИТЭК"

По традиции представители РИТЭКа побывали в гостях у ветеранов, которые сами много лет проработали в нефтегазодобывающей отрасли. Среди них защитники Сталинграда Нина Владимировна Становская, Нина Михайловна Быковская, Николай Яковлевич Мордовин и другие участники Великой Отечественной войны, «Дети военного Сталинграда» и «Несовершеннолетние узники концлагерей». Их ждали самые искренние поздравления и пожелания, подарки от предприятия.