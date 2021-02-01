Учиться, а не митинговать

Фото: личный архив Ирины Гусевой

29 января депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева в ходе личной встречи пообщалась с председателями школьных родительских комитетов по своему избирательному округу. За два часа живого общения удалось обсудить важные вопросы, касающиеся каждого ребенка и подростка в Волгограде и в любом городе и селе страны.

Так, в свете последних событий родители крайне обеспокоены тем, что детей и подростков пытаются привлечь к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Детям нужно учиться, а не ходить на митинги, - уверены и родители, и депутат. Поэтому важно не только ограничить пребывание их на улицах без присмотра взрослых, но и проводить с ними доверительные беседы.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

На повестку дня вынесли также острый вопрос о необходимости введения цензуры на телевидении и в интернете. В период самоизоляции жители страны вынужденно перешли на новую дистанционную форму обучения. Находясь дома, дети стали больше время проводить в интернете и у телевизоров. Но информация, поступающая из этих источников, должна проходить сквозь строгий фильтр со стороны взрослых. - Обилие новой информации часто воспринимается детьми искаженно, создает у них ложные представления о порядке вещей, навязывает ложные ценности. Поэтому важно, чтобы поток информации был контролируемым со стороны взрослых: в первую очередь родителей, во вторую – специальных государственных органов, - отметила Ирина Гусева. Родители просили на законодательном уровне закрепить цензуру на телевидении и интернете, а параллельно с этим говорили о важности воспитательного процесса в семье и школе. О том, что, несмотря на загруженность работой, старшему поколению необходимо больше времени проводить вместе со своими детьми, привлекать их к совместному досугу, знакомиться с друзьями, узнавать об их интересах с позиции принятия, а не осуждения.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

Также на встрече с депутатом представители родкомитетов подняли вопросы о качестве школьного питания, о бесплатных кружках и бесплатном проезде для детей, обсудили возможности дистанционного образования и предстоящую сдачу ЕГЭ. Поговорили также о роли президента Владимира Путина, сколько всего он делает для страны в целом и в частности для наших детей.

Ирина Гусева отметила, что вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения всегда были и остаются для государства в числе приоритетных, на примерах показала, какой вклад президент и правительство вносят в развитие сферы образования. Родители подтвердили, что видят реальные изменения в школах в последние годы: замену окон, ремонты в спортивных залах, открытие центров образования «Точки роста» за счет федеральных средств. А также признались, что более живым и доверительным все чаще становится их взаимодействие с педагогами. Но нерешенные вопросы всё ещё остаются, а значит руководству страны и работникам на местах, есть над чем трудиться.

После теплой и информативной встречи родители школьников высказали слова благодарности Ирине Гусевой, в том числе написали их на своих страницах в соцсетях.