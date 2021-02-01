В Волгограде назвали пятерку призеров конкурса «Учитель года»

Пятерка призеров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 февраля в торжественной обстановке назвали имена пяти призеров всероссийского конкурса «Учитель года России 2020». В торжественной обстановке конверт с именами финалистов открыл зам. министра просвещения РФ Виктор Басюк. Борьбу за главный приз продолжат учителя математики Михаил Гуров из Ростова-на-Дону, Иван Меньшиков из Санкт-Петербурга и Сергей Левченко из Майкопа, а также учителя русского языка и литературы Елена Цыдыпова из Улан-Удэ и Диана Минец из Череповца.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Педагоги признаются: за эту неделю, полную волнений и сложных задач, они сплотились, сдружились и получили опыт, который не забудется с годами. За участников «пятнашки» остальные коллеги очень переживали, как будут переживать и за тех, кто продолжит борьбу за хрустального пеликана.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Имя победителя конкурса и обладателя большого хрустального пеликана назовут в Волгограде 2 февраля. Но сначала пятерку призеров конкурса ждет пресс-конференция в волгоградском ГДЮЦе. Участники ответят на вопросы коллег, журналистов, родителей, школьников и студентов.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для большинства педагогов испытания завершились еще вчера и сегодня они делились знаниями и опытом в ВГСПУ, в режиме онлайн им внимали будущие учителя из 33 вузов страны. Открыл работу образовательного форума круглый стол, посвященный 800-летию Александра Невского. О жизни полководца рассказали ректор Московского педуниверситета Алексей Лубков, руководитель отдела Волгоградской епархии игумен Христофор Казанцев, профессор ВСПУ Василий Супрун. Обсудили участники и темы духовно-нравственного воспитания и сохранения исторической памяти.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- У каждого народа есть свои заветные имена, которые никогда не забываются. Таким народным героем является святой благоверный князь Александр Невский. Его жизнь стала примером верности служения Отечеству и церкви, - отметил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, напомнив что Волгоград станет одним из главных центров торжеств в стране.

Вечером всех конкурсантов и их сопровождающих ждала культурная программа - концерт Волгоградского академического симфонического оркестра.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Это десять дней праздника, общения, знакомств, опыта, - подчеркнула вице-губернатор Волгоградской области Зина Мержоева, обращаясь к участникам конкурса. - Это особая честь для города-героя в его славную историю вписать еще одно яркое событие.

И завершил праздничный вечер «Учительский вальс» в исполнении «Учителя года - 1992» Артура Зарубы.