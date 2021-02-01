«Заработало!»: на сайте Госуслуг волгоградцы могут записаться на вакцинацию от COVID-19

В волгоградских больницах и поликлиниках готовы к массовой вакцинации от ковида. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как и обещали власти, с 1 февраля на сайте Госуслуг заработала система записи на вакцинацию от коронавируса. Уже сегодня многие волгоградцы попробовали записаться на прививку. Но при выборе медучреждения всем выдают ошибку. То есть выбрать день и время вакцинации в поликлинике, к которой вы прикреплены, вы не можете. Многие получили следующие уведомления: «Вы успешно записаны в лист ожидания. Информация о записи на вакцинацию поступит в ваш личный кабинет». То есть пока волгоградцы могут только заявить о своем желании прийти на прививку. Когда перезвонят и запишут на точное время - портал не сообщает.

Пока сервис работает со сбоями. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал государственных услуг. Введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах, - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Лист ожидания - это уже хоть что-то. С 18 января система записи на Госуслугах работала в тестовом режиме. Но чаще всего волгоградцы, решившиеся на прививку от COVID-19, упирались в надпись на экране – «При обработке данных произошла непредвиденная ошибка». В соцсетях тут же понеслась волна критики – мол, объявили о массовой вакцинации, а на деле делают «избранным».

В первую очередь действительно вакцину получили медики, учителя и соцработники. Как сообщают в региональном оперштабе, на сегодняшний день от COVID-19 привились более 10 тысяч жителей Волгоградской области, из них более 2 тысяч – это медработники, 1200 сотрудников образовательных организаций, 750 соцработников и специалистов МФЦ. При этом, в число первоочередных попали люди пожилого возраста, (3,6 тысяч из привитых - люди старшего поколения).

- Порядка 5 тысяч волгоградцев уже получили и второй компонент вакцины, - уточняют в волгоградском оперштабе

Отметим, что на днях в Волгоградскую область поступила вторая партия вакцины - порядка 14 тысяч отечественного препарата «Спутника V». Всего регион уже получил более 23 тысяч доз.

- Теперь в распоряжении медиков не только стандартные пузырьки с вакциной от COVID-19, рассчитанные на 5 доз (соответственно на 5 человек), но и флакончики с одной дозой, что упрощает работу медикам. Теперь им не обязательно формировать группы по пять человек, - добавляют в оперштабе.

Напомним, что в Волгограде и области прививочные пункты уже открыты во многих больницах и поликлиниках. Как записаться и где сделать прививку, читайте в нашем материале.

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