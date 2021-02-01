Аномальную погоду пророчат синоптики в Волгограде в феврале 2021 года

Готовьте зонты и резиновые сапоги - в феврале будет мокро. Фото: Алексей ФОКИН

Январь в Волгоградской области был богат на погодные аномалии: то оттепель с дождями, то двадцатиградусные морозы. В феврале 2021 года погода в Волгограде и области тоже будет изобиловать сюрпризами. Особенно мокрыми. По прогнозам синоптиков, нас ждут обильные осадки: снег, дождь, по отдельности и вперемешку.

Обычно февраль не богат на осадки, но в этом году ситуация будет иной. По предварительным данным Росгидромета, уже в начале месяца территория Волгоградской области окажется под влиянием южных циклонов, которые движутся с запада на восток. В результате к середине этой недели потеплеет до +10 градусов. Но после температура пойдет на спад. Регион начнет заливать дождями, потом подморозит и засыплет мокрым снегом. В итоге уже к середине февраля выпадет почти месячная норма осадков.

Инфографика Яндекс.Погода

Вторая половина февраля тоже не порадует волгоградцев. Почти все время будет пасмурно с дождями, снегом и мокрой кашей под ногами, и лишь изредка из-за туч будет выглядывать солнышко. Как говорят синоптики – «погода будет неоднородной: с небольшими морозами и оттепелями».

Температурный фон, как следует из предварительного прогноза, в Северо-Кавказском и Южном федеральном округе в феврале будет выше нормы. Особого тепла, конечно, не ждите, но и суровых морозов тоже не пророчат.

А вообще, волгоградцам не привыкать: зимой перепады через нулевую отметку были и будут.