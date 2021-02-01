Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 февраля: снова 6 смертей за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снижается, а уровень смертности остается прежним Фото: Олег ЗОЛОТО

Медленно, но темпы прироста новых случаев коронавируса в Волгоградской области все же снижаются. Но пока динамика может вызвать только сдержанный оптимизм. Цифры все равно остаются высокие. 1 февраля в регионе COVID-19 подтвердился у 237 человек. Всего за пандемию вирус подхватили 43 589 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала Стопкоронавирус.рф. По всей стране сегодня зафиксировали 17 648 случаев коронавируса. Если заболеваемость становится ниже, то уровень смертности остается прежним. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 февраля 2021 года.

Статистика Стопкоронавирус.рф

С каждым днем жертв ковида становится все больше и больше. В России за последние сутки от COVID-19 скончались 437 человек. 6 летальных исходов подтвердили в Волгоградской области. Пандемия за все время унесла жизни уже 614 волгоградцев.

Также продолжают пациенты благополучно справляться с опасным вирусом. Выздоровели от коронавируса более 41,5 тысячи волгоградцев. А если быть точным, то 41 596 жителей региона завершили лечение. За последние сутки 225 пациентов выписались из инфекционных стационаров или закрыли больничные листы после амбулаторного лечения.

На утро понедельника в ковидных госпиталях находятся 3 834 человека – 3 784 взрослых и 50 детей. Среди них коронавирус подтвердили у 1 379 пациентов.