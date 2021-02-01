Что вы знаете о Сталинградской битве?

Фото: Андрей Мирейко

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с 78-й годовщиной победы в Сталинградской битве от компании «Ростелеком» и от меня лично.

Фото: ПАО"Ростелеком"

2 февраля 1943 года и те, кто ценой жизни и множества лишений шли к этой победе, преломившей ход войны, навсегда останутся в нашей памяти. И наша задача сегодня – эту память сохранить и передать ее следующим поколениям.

На помощь в этом нам приходят цифровые технологии, которые сокращают расстояния и делают людей ближе друг к другу. Это наш профессиональный вклад в общее дело.

От всей души желаю всем здоровья, мира, стабильности и крепкой связи с близкими людьми! Низкий поклон вам, ветераны, труженики тыла и дети Сталинграда.

Сергей Пулинец,

Директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

Школы, принявшие самое активное участие в викторине, компания «Ростелеком» наградит грамотами и призами. В начале марта на сайте kp.ru выйдет отчетная статья о победителях.

Условия участия: после прохождения викторины, нужно отправить письмо на электронную почту elmira.kp@phkp.ru

. В теме письма написать - викторина, номер школы, класса, свою фамилию и имя.