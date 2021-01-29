Воинский учет Гремячинского горно-обогатительного комбината в числе лучших

Фото: Ирина Симонова

Проект по освоению Гремячинского месторождения реализует «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Ежегодно, администрация Котельниковского муниципального района проводит смотр-конкурс среди предприятий и учреждений по вопросам организации и ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Это мероприятие проходит в целях совершенствования работы органов местного самоуправления.

Гремячинский горно-обогатительный комбинат - крупнейшее предприятие района. Оно выполняет колоссальную работу по предоставлению информации о военнообязанных сотрудниках в местный военный комиссариат, которая имеет огромное значение для формирования обороноспособности России. Данные позволяют сформировать полную базу о призывниках, а также тех, кого можно быстро мобилизовать в случае возникновения экстренной ситуации.

Начиная с 2018 года «ЕвроХим-ВолгаКалий» добивается лучших результатов в организации осуществления воинского учета среди предприятий Котельниковского района.

Благодаря ответственности и профессионализму ведущего специалиста управления по работе с персоналом Оксаны Небыковой, на которую возложены обязанности по ведению воинского учета, Гремячинский горно-обогатительный комбинат уже на протяжении трех лет достигает высоких результатов в этой сфере.

Фото: Ирина Симонова

«Как известно, армия начинается с военкомата, поэтому успешная работа сотрудников управления по работе с персоналом по ведению воинского учета и качественное взаимодействие с органами местного самоуправления имеет важное значение в решении задач мобилизационной готовности и военно-патриотического воспитания. Благодарю коллег за добросовестное отношение к выполняемой работе», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия».