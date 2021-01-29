SKODA OCTAVIA вошла в шорт-лист премии «Автомобиль года – 2021»

Фото: ГК"Волга-Раст"

Новая ŠKODA OCTAVIA вновь номинирована на одну из самых престижных мировых наград. Четвертое поколение легендарной модели чешского бренда вошло в шорт-лист премии «Автомобиль года – 2021». Изначально список номинантов состоял из 29 новых моделей, старт продаж которых на мировых рынках состоялся в течение последних 12 месяцев. ŠKODA OCTAVIA добралась до заключительного этапа конкурса, в котором семь финалистов будут представлены международному экспертному жюри, состоящему из 60 автомобильных журналистов из 23 европейских стран. Эта ежегодная премия была учреждена в 1964 году. Победитель этого года будет назван 1 марта. В последнем квартале 2020 года новая OCTAVIA уже удостоилась ряда престижных наград на ключевых экспортных рынках в Великобритании, Австрии, Германии и Швейцарии.

Конкурс «Автомобиль года», победа в котором является одной из главных наград в автомобильной индустрии Европы, впервые прошел в 1964 году. Он был учрежден девятью европейскими автомобильными изданиями из девяти стран Европы. Ежегодно за право получения премии могут побороться новые модели автомобилей, выпущенные на рынок в течение последних 12 месяцев как минимум в пяти европейских странах. В этом году первоначальный список претендентов на звание «Автомобиль года» состоял из 29 моделей, из которых в финал попали только семь. ŠKODA OCTAVIA вошла в шорт-лист конкурса уже во второй раз – третье поколение модели добиралось до финала в 2014 году. Жюри премии состоит из 60 автомобильных журналистов из 23 стран Европы. Количество членов жюри от каждой страны соответствует размеру ее рынка: от таких стран, как, например, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания выступают по шесть судей.

На сегодняшний день выпущено свыше 7 миллионов экземпляров ŠKODA OCTAVIA всех поколений, что делает ее самой популярной моделью чешского бренда за всю его историю. Новая OCTAVIA отличается невероятно просторным салоном и современной стильной концепцией интерьера. Стандартное оснащение модели, которая по праву считается «сердцем» чешского бренда, стало значительно богаче, чем прежде. Сохранив и приумножив свои традиционные достоинства, новая OCTAVIA предлагает клиентам высокий комфорт и превосходную функциональность, дополненную высокотехнологичными инновационными решениями.

Фото: ГК"Волга-Раст"

Новая OCTAVIA уже завоевала ряд международных наград в прошлом году Только за последний квартал 2020 года новая OCTAVIA выиграла четыре престижные премии на ключевых экспортных рынках – в Великобритании, Австрии, Германии и Швейцарии. В Великобритании журнал Auto Express назвал новую OCTAVIA «Автомобилем года», кроме того, в конкурсе Auto Express New Car Awards модель победила в категории «Компактный семейный автомобиль», тогда как универсал OCTAVIA COMBI стал лучшим в категории «Универсалы». В премии, учрежденной австрийской автомобильной ассоциацией ARBO , новая OCTAVIA стала лидером в категории «Средний класс» стоимостью от 20 001 до 50 000 евро. Немецкий конкурс Auto Trophy 2020, который ежегодно устраивает журнал Auto Zeitung, принес новой OCTAVIA сразу две победы: модель получила титул «Лучший импортный компактный автомобиль», а версия OCTAVIA RS была названа лучшим импортным компактным спортивным автомобилем. В Швейцарии читатели и посетители сайтов нескольких изданий, включая Schweizer Illustrierte и Blick, присудили чешской модели титул самого популярного автомобиля в Швейцарии 2021 года. Кроме того, в июне 2020 года она заняла первые строчки опросов читателей в немецких изданиях Auto Bild Allrad и AUTO Straßenverkehr, заняв первое место среди полноприводных автомобилей ценой до 40 000 евро, а также завоевав звания «Семейный автомобиль года» и «Лучший дизайн» в ценовой категории до 25 000 евро.

Записаться на тест-драйв и оценить все преимущества Новой ŠKODA OCTAVIA можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

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