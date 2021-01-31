«Учитель года России»: в Волгограде педагоги показали «Мастер-класс»

Мастер-класс презентуют 15 лауреатов конкурса. Фото: АВО

В Волгограде 31 января продолжаются испытания для лучших педагогов страны. 15 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года» собрались в городском ДЮЦе. По итогам «Классного часа» и «Мастер-класс» уже завтра станет известна пятерка призеров.

На мастер-классе учителя показывают коллегам свои наработки и эффективные практики. Большое жюри оценивает не только их практическую ценность, но и творческий подход. В этом году в жюри и волгоградский педагог Лариса Арачашвили, которая стала «Учителем года России -2019».

- Очень странно быть по другую сторону баррикад, если это можно так назвать, - признается Лариса Арачашвили. - Но на самом деле мы все делаем одно дело. Это сложно, особенно психологически, кого-то оценивать. Но то, что я вижу, доказывает – российская педагогика жива.

В этом году перечень испытаний для учителей изменился. Критериев стало меньше, поэтому оценивают работу педагогов строже.

- Мастер-класс мне кажется наиболее ярким, потому что здесь мы видим профессионализм учителя, его кредо, уровень его мышления, понимания ситуации, - считает член большого жюри Ирина Димова. – Мне кажется, что конкурс идет в правильном направлении. Выступления интересные, яркие.

- Акцент я делал на простоту восприятия, - рассказывает лауреат конкурса, учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. – Я не боюсь браться за что-то новое, а вдохновляют меня, безусловно, ученики. С пеликаном или нет – неважно, из Волгограда я уеду с новыми знакомыми и друзьями, с новым опытом и перспективами развития себя, как профессионала. Отличная организация, красивый город, жаль, что все не успею посмотреть.

Как подчеркивают участники федерального смотра, этот конкурс войдет в историю, как совершенно неординарный. Из-за пандемии его перенесли, испытания впервые проходят зимой.

1 февраля финалисты будут обмениваться опытом на площадке волгоградского педуниверситета – это в программе конкурса впервые. После второго тура пятерку лучших педагогов ждет последнее испытание, которое пройдет в формате пресс-конференции. Увидят участники федерального конкурса и торжества 2 февраля в Волгограде. Имя победителя станет известно в день Сталинградской победы.