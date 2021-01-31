Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 января: число смертей перевалило за шестьсот

Фото администрации ВО.

К 31 января 2021 года число смертей от коронавируса в Волгоградской области перевалило за шестьсот. За минувшие сутки в летальный список добавили еще пять человек, итого с начала пандемии умерли от COVID-19 уже 608 волгоградцев. А число тех, кто за этот год столкнулся с ковидом превысило 43 тысячи человек. Если точнее – 43 тысячи 352 жителя Волгоградской области. В их числе и 241 волгоградец, кому диагноз COVID-19 подтвердили за минувшие сутки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 января 2021 года.

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Если верить прогнозам экспертов, то к весне 2021 года пандемия коронавируса начнет сходить на нет. Говорят, ситуацию переломит массовая вакцинация и всеобщий иммунитет к коронавирусу. Возможно, что так оно и будет, но пока в Волгоградской области привились от ковида всего 608 человек. Правда, в пятницу – 29 января 2021 года – в Волгоградскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19 и власти пообещали с понедельника возобновить прививочную кампанию.

Впрочем, число новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области стал снижаться и без массовой вакцинации. Еще неделю назад ежедневная численность новых случаев ковида превышала 250 человек, то сегодня всего 241. В волгоградских больницах с подтвержденным диагнозом на лечении находятся 1373 человека, остальные ковидные пациенты лечатся на дому. Постепенно потребность в ковидных госпиталях снижается, поэтому больницы поэтапно возвращают к плановой работе. Ограничения также начинают потихоньку снимать. Только для волгоградцев старше 65-ти лет оставили жесткие условия по перемещению: им рекомендовано меньше выходить из дома и не посещать публичные места, как минимум до весны.