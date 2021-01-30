«Как она сюда попала?»: в центре Волгограда женщина нашла мертвую кобру

Змею нашли неподалеку от детской площадки. Фото: Инга Иванова.

Сегодня, 30 января, одна из жительниц Центрального района Волгограда, прогуливаясь со своей собакой на улице Гагарина, нашла мертвую кобру. Змея находилась во дворе жилого дома недалеко от детской площадки. Как рассказала «КП-Волгоград» Инга Иванова, вначале она подумала, что это игрушка, но приглядевшись поняла, что столкнулась с «необычной» для такого времени года, да и города, находкой.

- Какая-то экзотическая, изумрудно-зеленая, с капюшоном. Размер – около 40 сантиметров. Я люблю животных, поэтому не побоялась взять ее в руки и рассмотреть. Предполагаю, она могла сбежать от хозяев и попасть под колеса машины, так как травмы типичные – кобра попросту расплюснута. Люди могли отодвинуть ее в сторону, - предположила Инга Иванова.

Волгоградка поделилась фотографиями в соцсетях: на снимках явно изувеченная до или после гибели змея. «Какие будут варианты, как она сюда попала?» - задалась вопросом Инга Иванова.

В комментариях волгоградцы выдвинули разные предположения: например, что владельцам экзотического питомца надоело его держать, вот и выкинули на мороз, как это делают с собаками и кошками. Либо безответственные хозяева выбросили умершего у них дома аспида на улицу, поленившись более культурно попрощаться с «любимцем».