Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 января: плюс 243 заболевших и 5 смертей

Актуальное о коронавирусе в Волгоградской области на 30 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 19 тысяч жителей России получили положительные тесты на ковид сегодня, 30 января. Волгоградская область на 17 месте по приросту заболевших. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за сутки зарегистрировали еще 243 инфицированных. Всего же в регионе с момента начала пандемии – свыше 43 тысяч человек подхватили опасный вирус. В России эта отметка приближается к четырем миллионам. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 января 2021 года.

Вместе со статистикой прироста увеличивается и число смертельных случаев. За сутки в стране от инфекции COVID-19 умерло 512 человек, из них пятеро – жители Волгоградской области. Всего же ковид убил 603 жителя Волгоградской области.

При этом наблюдается положительная динамика по выздоровлению. Врачам удалось вылечить порядка 41 тысячи пациентов, только 30 января число выписанных – 242 волгоградца. Отметим, что в регионе началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекцией. Процедура проводится бесплатно и исключительно при желании пациента.