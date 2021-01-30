Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Пока не поздно»: волгоградцы попросили президента признать их «жителями осажденного Сталинграда»

Накануне 2 февраля активисты общественной организации провели видеоконференцию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Дети военного Сталинграда продолжают бороться за внесение поправок в федеральный закон и присвоение им статуса «жители осажденного Сталинграда» наравне с жителями блокадного Ленинграда и Севастополя. С каждым годом становится все меньше волгоградцев, которые пережили события тех страшных дней в городе, где на каждой пяди земли шли ожесточенные бои. Многим уже под девяносто лет, но они не теряют надежды, что власти их все же услышат.

Накануне празднования 78-й годовщины Сталинградской победы активисты общественной организации «Дети Сталинграда» провели видеоконференцию. На связь вышли общественники из разных городов страны и зарубежья, ветераны, журналисты и депутаты.

- Начиная с 2011 года главный наш проект «Бережем честь и славу Сталинграда». Главная его тема - добиться справедливого отношения к ветеранам детям Сталинграда, так же, как это сделано по блокадникам Ленинграда и Севастополя, - заявил на конференции председатель президиума Волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда» Геннадий Дубоносов. - Мы, истинные ветераны, очень рады тому, что наконец-то восторжествовала справедливость по отношению к ветеранам Севастополя, которые пережили, так же как и мы, в детском возрасте тот ад. Мы благодарны тем, кто восстановил эту справедливость. Осталось еще одно, надо то же самое сделать по отношению к жителям осажденного Сталинграда. Пока не поздно.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Как отмечают общественники, о присвоении особого статуса сталинградцам они просят уже больше десяти лет. Не раз обращались к руководителям региона, к президенту, в разные ведомства, но безрезультатно. И все это время прикладывают немало усилий, чтобы сохранить историческую память.

- Мы обращаемся к руководителям страны и региона с просьбой хотя бы выполнить требование федерального закона о ветеранах, по которому должны рассматриваться наши вопросы. Пока эти наши обращения возвращаются к нам не то что без поддержки, а совершенно непонятно как, - говорит Геннадий Дубоносов.

Общественники подчеркивают, что хоть они и пережили много потерь, они еще живы и работают. И бережно сохраняют воспоминания о своем сталинградском детстве. Накануне 2 февраля в Волгограде вышло в свет третье издание сборника «Сталинградское детство». В него вошли воспоминания тех, кто рос в горниле войны, пережил массированные бомбардировки и оккупацию, смерть близких и бесчисленные трагедии, терпел немыслимые лишения.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

- «Дети Сталинграда» - это движение, развитое лучше, чем в каком-либо другом городе. Со своей стороны, мы объявили в журналах начало народного проекта «Дети Победы». Мы начинаем постоянную публикацию воспоминаний. Спасибо, что вы нас натолкнули на то, что должен быть собран такой банк данных. Все это небольшие воспоминания, какие-то яркие картины, по каждому из них можно снять фильмы документальные и художественные. Слава богу, что еще есть люди, у которых было военное детство. Мы поддерживаем все ваши начинания, - рассказали на конференции представители Союза писателей России.

Участникам конференции показали уникальные экспонаты, которые хранят «Дети Сталинграда». Среди них блокнот 1942 года известного ученого-слависта, академика РАН Олега Трубачева, который передала его вдова.

- Это как дневник Тани Савичевой из блокадного Ленинграда, но он собой представляет художественное произведение. Сейчас мы работаем над архивом фотокорреспондента Степана Курунина - это 20 коробок, в которых конверты с негативами всего, что происходило в Сталинграде с 1936 по 1964 год. Это разрушенный Сталинград и бои, Хрущев и Родимцев, Шумилов и снайпер Зайцев, все гости и строительство города, - рассказала известный волгоградский педагог, заместитель председателя президиума общественной организации Галина Егорова.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Одним из участников конференции стал депутат Волгоградской областной думы Борис Коротков. К нему общественники обратились с просьбой выйти с законодательной инициативой на местном уровне, чтобы в конечном итоге устранить несправедливость и ввести статус «жители осажденного Сталинграда».

- Надеемся, что депутаты Волгоградской областной думы проработают эту тему, поддержат нас вслед за Севастополем. Очень надеемся, что президент Владимир Путин примет правильное и своевременное решение по этому поводу, - заявили участники конференции. Ведь с каждым днем тех, кто может получить этот статус, становится все меньше.

КАРТИНА ДНЯ