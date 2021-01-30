«Пока не поздно»: волгоградцы попросили президента признать их «жителями осажденного Сталинграда»

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Дети военного Сталинграда продолжают бороться за внесение поправок в федеральный закон и присвоение им статуса «жители осажденного Сталинграда» наравне с жителями блокадного Ленинграда и Севастополя. С каждым годом становится все меньше волгоградцев, которые пережили события тех страшных дней в городе, где на каждой пяди земли шли ожесточенные бои. Многим уже под девяносто лет, но они не теряют надежды, что власти их все же услышат.

Накануне празднования 78-й годовщины Сталинградской победы активисты общественной организации «Дети Сталинграда» провели видеоконференцию. На связь вышли общественники из разных городов страны и зарубежья, ветераны, журналисты и депутаты.

- Начиная с 2011 года главный наш проект «Бережем честь и славу Сталинграда». Главная его тема - добиться справедливого отношения к ветеранам детям Сталинграда, так же, как это сделано по блокадникам Ленинграда и Севастополя, - заявил на конференции председатель президиума Волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда» Геннадий Дубоносов. - Мы, истинные ветераны, очень рады тому, что наконец-то восторжествовала справедливость по отношению к ветеранам Севастополя, которые пережили, так же как и мы, в детском возрасте тот ад. Мы благодарны тем, кто восстановил эту справедливость. Осталось еще одно, надо то же самое сделать по отношению к жителям осажденного Сталинграда. Пока не поздно.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Как отмечают общественники, о присвоении особого статуса сталинградцам они просят уже больше десяти лет. Не раз обращались к руководителям региона, к президенту, в разные ведомства, но безрезультатно. И все это время прикладывают немало усилий, чтобы сохранить историческую память.

- Мы обращаемся к руководителям страны и региона с просьбой хотя бы выполнить требование федерального закона о ветеранах, по которому должны рассматриваться наши вопросы. Пока эти наши обращения возвращаются к нам не то что без поддержки, а совершенно непонятно как, - говорит Геннадий Дубоносов.

Общественники подчеркивают, что хоть они и пережили много потерь, они еще живы и работают. И бережно сохраняют воспоминания о своем сталинградском детстве. Накануне 2 февраля в Волгограде вышло в свет третье издание сборника «Сталинградское детство». В него вошли воспоминания тех, кто рос в горниле войны, пережил массированные бомбардировки и оккупацию, смерть близких и бесчисленные трагедии, терпел немыслимые лишения.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

- «Дети Сталинграда» - это движение, развитое лучше, чем в каком-либо другом городе. Со своей стороны, мы объявили в журналах начало народного проекта «Дети Победы». Мы начинаем постоянную публикацию воспоминаний. Спасибо, что вы нас натолкнули на то, что должен быть собран такой банк данных. Все это небольшие воспоминания, какие-то яркие картины, по каждому из них можно снять фильмы документальные и художественные. Слава богу, что еще есть люди, у которых было военное детство. Мы поддерживаем все ваши начинания, - рассказали на конференции представители Союза писателей России.

Участникам конференции показали уникальные экспонаты, которые хранят «Дети Сталинграда». Среди них блокнот 1942 года известного ученого-слависта, академика РАН Олега Трубачева, который передала его вдова.

- Это как дневник Тани Савичевой из блокадного Ленинграда, но он собой представляет художественное произведение. Сейчас мы работаем над архивом фотокорреспондента Степана Курунина - это 20 коробок, в которых конверты с негативами всего, что происходило в Сталинграде с 1936 по 1964 год. Это разрушенный Сталинград и бои, Хрущев и Родимцев, Шумилов и снайпер Зайцев, все гости и строительство города, - рассказала известный волгоградский педагог, заместитель председателя президиума общественной организации Галина Егорова.

Фото из оцифрованного архива Степана Курунина.

Одним из участников конференции стал депутат Волгоградской областной думы Борис Коротков. К нему общественники обратились с просьбой выйти с законодательной инициативой на местном уровне, чтобы в конечном итоге устранить несправедливость и ввести статус «жители осажденного Сталинграда».

- Надеемся, что депутаты Волгоградской областной думы проработают эту тему, поддержат нас вслед за Севастополем. Очень надеемся, что президент Владимир Путин примет правильное и своевременное решение по этому поводу, - заявили участники конференции. Ведь с каждым днем тех, кто может получить этот статус, становится все меньше.