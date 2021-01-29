Имена 15 лауреатов конкурса «Учитель года» 2020 назвали в Волгограде

Лауреаты конкурса. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером 29 января на сцене детско-юношеского центра Волгограда огласили имена 15 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года» 2020. Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк и члены жюри поздравили педагогов, которые продолжат борьбу за большого хрустального пеликана. Во втором туре их ждут испытания «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых жюри определит пятерку призеров.

Лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России 2020» стали:

1) Антон Гомозов, учитель истории и обществознания гимназии №16 города Орла;

2) Михаил Гуров, учитель математики лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону;

3) Константин Зеленский, учитель истории и обществознания гимназии №13 города Магадана;

4) Ольга Ивлянова, учитель географии школы №72 города Рязани;

5) Сергей Левченко, учитель математики школы №7 города Майкопа;

6) Иван Меньшиков, учитель математики гимназии №166 города Санкт-Петербурга;

7) Диана Минец, учитель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии города Череповца;

8) Алена Минина, учитель английского языка Николаевской средней школы села Николаевка Камчатского края;

9) Ольга Нужнова, учитель биологии школы №12 города Обнинска;

10) Дарья Прядухина, учитель математики лицея №23 города Калининграда;

11) Радимхан Салтукиева, учитель русского языка и литературы школы №7 города Грозного;

12) Ирина Саутина, учитель русского языка и литературы лицея №1 города Салавата;

13) Иван Хеорхе, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии имени К.Е. Ушинского Ленинградской области;

14) Денис Хурманенок, учитель истории школы №1571 города Москвы;

15) Елена Цыдыпова, учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59 города Улан-Удэ.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Да, победитель будет один. Но мы все уже настолько выиграли от того общения, которое мы здесь получаем, от того позитива. Потому что иногда возникает ощущение, что ты немного одинок в своих творческих порывах, а когда таких одиночеств 85, создается совершенно фантастическая атмосфера. Здесь нет соперников, только дружба, сотрудничество и дальнейшие планы, - отмечает лауреат конкурса, учитель математики школы №7 города Майкопа Сергей Левченко. - У российского учительства не просто есть будущее, оно замечательное. И мы не стоим у истоков, мы подхватили то знамя, которое несли до нас и, надеюсь, достойно несем его дальше.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К сожалению, в этом году волгоградский учитель не прошел во второй этап финала. Но именно благодаря победителю конкурса "Учитель года - 2019" из школы №55 Волгограда Ларисе Арачашвили наш регион принимает федеральный смотр педагогов.

Волгоград стал первым городом, где проходят сразу все этапы финала. Пятерку призеров ждет пресс-конференция, на которой они ответят на вопросы журналистов, коллег и родителей, школьников и студентов. Имя «Учителя года России 2020» назовут в день Сталинградской победы – 2 февраля.

- Я думаю, главная задача жюри – увидеть тот богатый педагогический опыт, который сегодня транслируют участники. И очень уважительно относясь к этому опыту, найти бриллианты педагогического мастерства, чтобы педагогическое сообщество увидело, услышало и воспользовалось потрясающими образовательными лайфхаками, - считает член жюри, проректор по научно-методической работе Магаданского областного института повышения квалификации педагогических кадров Виктория Каранова.