Финалисты конкурса «Учитель года» первыми увидели выставку, посвященную фронтовикам

В интерактивном парке открылась новая мультимедийная выставка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 29 января завершилось второе испытание для 85 финалистов всероссийского конкурса «Учитель года». Уже вечером станут известны имена 15 педагогов, которые станут лауреатами и пройдут в следующий тур. А днем в культурной программе педагогов было посещение интерактивного парка «Россия - моя история», где в преддверии празднования 78-й годовщины Сталинградской Победы открылась новая мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата».

- Мы представляем те события через фронтовой портрет. Это именно быстрые наброски художников-фронтовиков, где видна реальная боль реальных событий. К сожалению, поисковики установили, что большинство изображенных на портретах героев не дожили до победы, - отмечает директор интерактивного парка Аркадий Грушко. – Установление их личности, их родственников – это очень большая работа.

Впервые жителям и гостям Волгограда в течение месяца покажут портреты из фондов Центрального архива Минобороны РФ, музея-заповедника «Сталинградская битва», музея «Обороны Севастополя», Студии имени Грекова и других.

- Мне кажется каждое место в этом городе связано с боевой славой. Это город культурно-исторической памяти, это гордость России. Я с особым трепетом отношусь к Волгограду и истории России в целом, - отмечает учитель немецкого языка из Алтайского края Лариса Зименс. – Музей современный, интерактивный. Здесь можно проследить историю.

Также в культурной программе участников конкурса «Учитель года» и их сопровождающих посещение музея-панорамы и Мамаева кургана, спектакль в НЭТе и концерт в филармонии. А награждение победителя пройдет в день Сталинградской победы, 2 февраля. Так что педагоги станут участниками празднования памятной даты.

- Хочу сказать волгоградцам и организаторам спасибо, здесь очень интересно! Будет о чем рассказать моим детям, - делится учитель начальных классов из Приморского края Елена Яскевич.