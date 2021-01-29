Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 января: в новом году уже 140 смертей

За последние сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 245 человек, 5 пациентов умерли Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы продолжают заболевать коронавирусом. И пусть темпы прироста остановились на одном уровне. Все равно с каждым днем все больше и больше жителей региона начинают борьбу с опасным вирусом. 29 января в Волгоградской области подтвердились 245 новых случаев COVID-19. В пятницу регион занимает 16-е место в стране по числу новых заболевших. Всего за время пандемии ковид подхватили уже 42 868 волгоградцев, рассказали «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По всей России за последние сутки положительные тесты получили 19 238 человек в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 января 2021 года.

За сутки ковид подхватили жители двух крупнейших городов и 17 районов Волгоградской области. Самые высокие цифры прироста сегодня в Волгограде и Волжском - 90 и 57 новых случаев COVID-19 соответственно. В районах региона ситуация спокойнее.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 29 января Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К сожалению, коронавирус продолжает лишать жизни пациентов. В Волгоградской области число официально подтвержденных летальных исходов от ковида достигло 598. 140 их них зафиксировали в новом году. 29 января жертвами пандемии признали пятерых умерших.

COVID-19 остается смертельным заболеванием. Но многие из пациентов благополучно завершают лечение. За последние сутки выздоровели 236 жителей Волгоградской области. Они получили выписки в ковидных стационарах, либо закрыли больничные после амбулаторного лечения. Всего с марта коронавирус победили 40 896 жителей региона.

На утро 29 января в инфекционных госпиталях находились 3 858 человек - 3 808 взрослых и 50 детей. Среди них коронавирус у 1 374 пациентов.