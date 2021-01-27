GEELY TUGELLA[1]– флагманские стандарты для современного кроссовера

Фото: ГК"Волга-Раст"

Представители бренда утверждают, что машина стала безусловным лидером среди моделей производителя по предзаказам в России. Действительно ли эта машина способна превзойти ожидания?

Что такое Geely Tugella[1]?

Речь о новом флагманском «паркетнике» (SUV)[2], который позиционируется как купе-кроссовер премиум-класса для активных пользователей с агрессивным стилем вождения. На мощь и динамику авто намекает и выбранное название машины: Tugella – самый высокий и «взрывной» водопад в Южной Африке.

Внешне кроссовер не так велик (4605 х 1878 х 1643 мм), сконструирован на компактной мобильной платформе СМА[3] и, скорее, относится к классу среднеразмерных SUV[2]. Кузов, как и модульная «тележка», разработан совместно с инженерами шведского Volvo и соответствует мировым стандартам качества и безопасности. При производстве кузовной основы используется стальной оцинкованный лист, роботизированная точечная холодная сварка и несколько уровней защиты металла (катафорезная грунтовка, ПВХ-покрытия, «антигравий» на днище). В результате корпус кроссовера прочен, устойчив к деформациям и вибрациям, химическим реагентам и коррозии в течение длительной экстремальной эксплуатации.

Внешний дизайн — также результат сотрудничества специалистов Geely[4] и Volvo[5]. Кроме несколько агрессивного силуэта с высокой аэродинамикой (коэффициент спорткара - 0,325 Cx), следует отметить «активную» радиаторную решетку, красные тормозные суппорты, заводские рейлинги под багажник на крыше и полностью светодиодную оптику (комбинированные фары и фонари) спереди и сзади. Машина смотрится стильно и нестандартно для кроссовера.

Фото: ГК"Волга-Раст"

Динамика и маневренность

Если заглянуть под капот, придется признать: да, мы имеем дело с мощным SUV[2], который способен уверенно конкурировать в своем классе с моделями европейских, южнокорейских и японских марок. Автомобиль для российского рынка комплектуется мощным бензиновым 2-литровым турбомотором на 238 «лошадей», работающим в паре с 8-скоростным «автоматом» Aisin[6] и способным разогнать почти двухтонную машину до «сотни» за 6.9 секунд.

«Крейсерский» ход у Geely Tugella[1] – до 200 км, средний расход топлива — до 8 литров/100 км. При наличии дорожного просвета в 204 мм, реечным электроусилителя руля RD-EPS[7] и комплектных легкосплавных R20, автомобиль управляется легко и уверенно, надежен при маневрах и агрессивном вождении, дает существенную экономию горючего.

Отдельная тема — интеллектуальный привод Borgwarner 4WD[8] с автоматическим распределением крутящего момента за счет многодисковой электромагнитной муфты, которая подключает полноприводной режим при пробуксовке колес (On-demand[9]). При этом нагрузка на каждую ось может регулироваться, а 5 режимов работы («Комфорт», Спорт», «Бездорожье», «Эконом», «Снег») мгновенно адаптируют подвеску под разное качество дорожных покрытий, погодные условия и стиль вождения.

Фото: ГК"Волга-Раст"

Помощь водителю и безопасность

Электронные ассистенты существенно облегчают управление мощной машиной. Особо отметим синхронную интеллектуальную работу адаптивного круиз-контроля и LKA[10] (удержание авто на полосе движения), благодаря чему кроссовер на хорошей и ровной дороге фактически может управляться автопилотом.

В комплект полезных опций входят также системы кругового обзора, контроля скоростного режима и слежения за дорожными знаками SLIF[11], слежения за полосой движения, стабилизации BOSCH 9.3 EPS[12] , интеллектуального переключения света фар IHBS[13], активного управления жалюзи радиатора AGS[14], электрическая настройка зеркал заднего вида с запоминанием позиций. Все показатели, включая настройку режима трансмиссии, выводятся на большой цифровой 12.3`-экран с сенсорным управлением.

Системы активной и пассивной безопасности всегда находятся в приоритете у конструкторов Volvo, которые принимают активное участие в создание новых Geely, Флагманский «паркетник» бренда также получил большой комплект полезных опций:

- экстренное автоматическое торможение (AEB/BAS/BA[15]);

- предупреждение о сходе с полосы движения (LCA/LKA/LDW[16]);

- предупреждение об опасной дистанции/угрозе столкновения;

- контроль давления в шинах;

- уведомление о физическом состоянии водителя.

Кроме того, безопасность водителя и пассажиров обеспечивает особая противотравматическая конструкция кузова машины и 6 подушек безопасности, а защиту от угона гарантирует бесключевой доступ с опцией мгновенной блокировки дверей PEPS[17] .

Обязательно стоит обратить внимание на пакет «зимних» опций, которые улучшают адаптацию Geely Tugella[1] к климатическим условиям эксплуатации в России. В автомобиле имеется обогрев сидений и руля в салоне, а также форсунок стеклоомывателя, зоны покоя стеклоочистителей и наружных зеркал.

Оборудование и комфорт салона

Внутри кроссовер Tugella так же продуман со скандинавским вниманием к деталям и китайской скрупулезностью. Прежде всего, салон просторный, максимально функциональный, атмосферный (панорамная крыша с люком) и имеет виброакустическую защиту, снижающую уровень шумов до минимума.

Фото: ГК"Волга-Раст"

- Обивка — достаточно практичная и немаркая (комбинированная кожа с замшей), настраиваемая фоновая подсветка предлагается в 8 цветовых вариантах, ручки передних дверей также подсвечены.

- Водительское и переднее пассажирское сиденья имеют электрорегулировку, вентиляцию, подогрев и 2-позиционную память настроек.

- Во втором ряду много свободного пространства, сиденья также подогреваются.

- Двухзонный климат-контроль позволяет индивидуально настраивать температуру для переднего и заднего ряда пассажиров.

- Система контроля качества воздуха AQS[18] (композитный фильтр CN95[19]).

Водительское место оборудовано цифровой 12.3-дюймовой приборной панелью, часть кнопок управления вынесены на рулевое колесо, есть также подрулевые переключатели. На передней консоли удобно расположен электронный селектор коробки передач, бесконтактная зарядка для смартфонов и подстаканник с опциями подогрева/охлаждения.

Владельцам Geely Tugella[1], полагаем, понравится вместительный багажник объемом до 446 литров, который можно открыть без помощи рук (движением ноги в зоне датчика под багажным отделением — функция Hands free[20]).

Фото: ГК"Волга-Раст"

В заключении отметим, что новый Geely Tugella[1] – автомобиль последнего поколения, практически не уступающим по комфорту, динамике, маневренности, управляемости и безопасности европейским и японским аналогам SUV[2]-класса. Во-многом, высокие технические стандарты достигнуты за счет привлечения технологий и специалистов шведского партнера китайского производителя — Volvo[5] . При этом, на фоне других брендов, китайский «паркетник» имеет вполне лояльную стоимость, что дает ему существенные конкурентные преимущества.

Для выбора оптимальной для вас комплектации автомобиля в Волгограде, запишитесь на тест-драйв у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по тел: +7 (8442) 55 22 77.

Перевод:

[1] Geely Tugella - (англ.) Джили Тугелла.

[2] SUV - (англ. Sport Utility Vehicle),спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[3] СМА- (англ.) мобильная платформа, транслитерация ЦМА.

[4] Geely - (англ.) Джили.

[5] Volvo - (англ.) Вольво.

[6] Aisin- (англ.) автоматическая коробка передач, транслитерация Айсин.

[7] RD-EPS- (англ.) реечный электроусилитель руля, транслитерация Рд-Епс.

[8] Borgwarner 4WD - (англ.) интеллектуальный привод, транслитерация Борг варнер 4ВД.

[9] On-demand - (англ.) режим при пробуксовке колес, транслитерация Он-Дэманд.

[10] LKA- (англ.) удержание авто на полосе движения, транслитерация ЛКА.

[11] SLIF - (англ.) система распознавания дорожных знаков, транслитерация СЛИФ.

[12] BOSCH 9.3 EPS - (англ.) система электронной стабилизации автомобиля, транслитерация Бош 9.3 ЕПС.

[13] IHBS - (англ.) интеллектуальное переключение света фар, транслитерация ИХБС.

[14] AGS - (англ.) управление жалюзи радиатора, транслитерация АГС.

[15] AEB/BAS/BA - (англ.) системы автономного экстренного торможения автомобиля, транслитерация AEБ/БAС/БA.

[16] LCA/LKA/LDW - (англ.) Функции предупреждения о сходе с полосы, транслитерация ЛЦA/ЛKA/ЛДВ.

[17] PEPS - (англ.) опцией мгновенной блокировки дверей, транслитерация ПЭПС.

[18] AQS - (англ.) система контроля качества воздуха, транслитерация АйКьюЭс.

[19] CN95 - (англ.) композитный фильтр, транслитерация ЦН95.

[20] Hands free - (англ.) функция открытия багажника без помощи рук, транслитерация Хэнд фри.

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